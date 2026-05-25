Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es una de las grandes sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial 2026. Esto porque tomó el lugar de Rafael Santos Borré y, aunque ambos habían integrado el proceso de Néstor Lorenzo, el segundo era un llamado más habitual.

‘Cucho’ Hernández, el trotamundos que va al Mundial 2026: así labró su camino hasta lograrlo

Después de que Lorenzo diera la lista de 26 colombianos al Mundial, se viralizó por redes sociales la reacción de Hernández. Se le ve acompañado por su familia y repleto de felicidad, conmoviendo a más de uno en internet.

La reacción de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández por ser llamado al Mundial 2026

"Juan Camilo Hernández“, sonaba en el televisor del Cucho. Era la voz de Néstor Lorenzo anunciándolo como uno de los delanteros de Colombia para la venidera cita orbital. Acto seguido, el atacante de 27 años, que juega en Real Betis, alzó el brazo y sonrió en gesto de triunfo.

🥺 La REACCIÓN de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández a su CONVOCATORIA para el Mundial. Más que merecida por su GRAN temporada.



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Hernández no ha sido constante en los llamados de Néstor Lorenzo, por eso causó sorpresa en más de uno su inclusión en la lista definitiva. De hecho, el propio técnico de La Tricolor respondió por qué lo llamó a él y no al de siempre: Borré.

Así reaccionó Rafael Santos Borré por quedar fuera del Mundial 2026 con Colombia: tomó decisión

¿Por qué llamar al Cucho Hernández sobre Borré? Lorenzo respondió

“Es una posición donde me interesa mucho la actualidad y la del Cucho es mejor que la de Rafa, quien es un tipo que siempre se entregó un montón y fue duro comunicárselo. Se privilegió el rendimiento actual”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.

Así las cosas, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández entra en la pelea por el puesto de atacante titular en Selección Colombia.

Estos son los futbolistas cafeteros que entran como atacantes en la lista de 26 al mundial:

Juan Camilo Hernández, Real Betis, España.

Luis Díaz – Bayern Munich, Alemania.

Luis Suarez – Sporting Cp, Portugal.

Carlos Andrés Gómez – Vasco Da Gama, Brasil.

Jhon Córdoba – Fc Krasnodar, Rusia.

Lorenzo vio los goles del Cucho Hernández en Betis y lo llamó a la Selección Colombia. Foto: Getty Images

A Jhon Arias, Jorge Carrascal y Jaminton Campaz los incluyeron en la zona de volantes, pero también pueden ejercer su rol dentro del campo como figuras en ataque, desequilibrantes y peligrosos en busca del gol a favor de Colombia.

Más allá de las polémicas y reacciones, los 26 de Lorenzo ya están. Colombia espera superar lo hecho en Brasil 2014, cuando llegaron a cuartos de final y siendo esa la mejor actuación de un combinado nacional, masculino de mayores, en el torneo.