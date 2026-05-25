Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 26 de mayo; cifras para los 12 signos

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad por los amantes de los horóscopos, pues durante sus décadas de trayectoria logró acertar en muchas de sus predicciones y manifestaciones.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, sigue compartiendo su legado y para el martes, 26 de mayo publicó los consejos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries vivirá un día marcado por la pasión y las sorpresas en el amor. Las energías favorecerán nuevas experiencias y decisiones arriesgadas que antes parecían imposibles de tomar.

Números de la suerte: 15, 27 y 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las dificultades comenzarán a resolverse para Tauro, especialmente en temas personales y profesionales. Será un momento ideal para iniciar nuevos proyectos y cambiar la manera de enfrentar los problemas.

Números de la suerte: 10, 50 y 39.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El amor podría aparecer de forma inesperada para quienes están solteros. Además, los negocios y las finanzas estarán muy favorecidos durante esta jornada.

Números de la suerte: 4, 28 y 31.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El positivismo y la buena actitud de Cáncer contagiarán a quienes lo rodean. Será un día ideal para destacar en lo personal y fortalecer la confianza propia.

Números de la suerte: 50, 21 y 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los lazos afectivos se fortalecerán gracias a la estabilidad emocional que atraviesa este signo. También habrá oportunidades relacionadas con el amor y nuevas conexiones sentimentales.

Números de la suerte: 5, 32 y 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las finanzas serán protagonistas para Virgo este 26 de mayo. La buena suerte favorecerá temas económicos y el reconocimiento de talentos personales.

Números de la suerte: 12, 4 y 6.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El apoyo de amigos y familiares será clave para superar cualquier dificultad. También será importante prestar atención a la salud y mantener hábitos positivos.

Números de la suerte: 19, 7 y 20.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La estabilidad emocional y económica continuará beneficiando a Escorpio. Las relaciones sentimentales avanzarán de manera positiva y llegarán nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 18, 3 y 10.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La armonía llegará al entorno familiar y social de Sagitario. Además, este signo podrá destacarse en temas laborales y profesionales durante la jornada.

Números de la suerte: 30, 13 y 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los cambios inesperados abrirán nuevas puertas para Capricornio. La creatividad y la imaginación serán fundamentales para recibir reconocimiento y admiración.

Números de la suerte: 11, 26 y 2.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario comenzará una etapa distinta en su vida, marcada por nuevas ideas y relaciones importantes. Una persona extranjera podría jugar un papel clave en sus planes futuros.

Números de la suerte: 50, 4 y 29.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis deberá prestar más atención a la administración de su dinero y enfrentar situaciones pendientes que requieren solución inmediata.

Números de la suerte: 46, 3 y 41.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.