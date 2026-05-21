Walter Mercado: cifras de la suerte para ganarse la lotería el viernes 22 de mayo

Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos. Aunque falleció en 2019, su legado permanece vigente gracias a su familia, que se encarga de difundir las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales siguen siendo esperados por miles de seguidores.

Para el viernes 22 de mayo, se revelaron consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a varias personas en juegos de azar como chances y loterías.

Estas recomendaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes confían en su visión y buscan atraer la fortuna.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries dejará atrás las decepciones amorosas y comenzará una etapa mucho más clara en temas sentimentales. Será un momento ideal para identificar relaciones sinceras y evitar falsas ilusiones.

Números de la suerte: 46, 39 y 10.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro vivirá un proceso de transformación personal. El amor propio y la independencia emocional serán claves para avanzar y dejar atrás vínculos que no aportaban tranquilidad.

Números de la suerte: 51, 24 y 19.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La vida social de Géminis estará muy activa durante esta jornada. Nuevas amistades y conexiones importantes podrían traer estabilidad e incluso oportunidades sentimentales inesperadas.

Números de la suerte: 9, 2 y 6.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un día ideal para poner en orden las emociones y fortalecer la tranquilidad personal. La buena fortuna acompañará a este signo, especialmente en temas sociales y afectivos.

Números de la suerte: 25, 31 y 42.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo atravesará un periodo más calmado y positivo. Las tensiones quedarán atrás y las relaciones sentimentales podrán fortalecerse gracias al diálogo y la estabilidad emocional.

Números de la suerte: 20, 1 y 14.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La intuición y la espiritualidad estarán muy presentes para Virgo. Las energías favorecerán los proyectos personales y también el aspecto económico.

Números de la suerte: 6, 49 y 1.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La salud y el bienestar serán prioridad para Libra. La actividad física y el equilibrio emocional ayudarán a mantener la estabilidad durante este viernes.

Números de la suerte: 50, 38 y 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad y la inteligencia abrirán nuevas puertas para Escorpio. Sin embargo, será importante actuar con prudencia y no revelar información importante a personas equivocadas.

Números de la suerte: 36, 12 y 17.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las oportunidades económicas estarán muy favorecidas para Sagitario. La prosperidad y el crecimiento profesional podrían sorprender durante esta jornada.

Números de la suerte: 16, 4 y 30.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio vivirá un momento de reflexión en temas sentimentales y familiares. También podría recibir noticias positivas relacionadas con personas cercanas.

Números de la suerte: 18, 21 y 35.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este signo tendrá la oportunidad de recuperar estabilidad y fortalecer relaciones importantes. Las decisiones laborales también podrían traer beneficios a futuro.

Números de la suerte: 33, 5 y 14.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis estará rodeado de una energía positiva relacionada con el amor y la seguridad emocional. Será un buen momento para dejar atrás miedos y abrirse a nuevas experiencias.

Números de la suerte: 31, 5 y 44.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.