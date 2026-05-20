Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 21 de mayo: traerían suerte en la lotería

En el año 2026 Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad para los amantes de las energías, especialmente para quienes se interesan por el tema de los horóscopos y las señales del universo.

Pese a que el famoso vidente falleció en el 2019, miles de personas esperan día a día las recomendaciones que comparte su familia a través del diario El Herald de México, a través del cual revelan consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco universal, además de los números de la suerte para ganar la lotería.

Estas son las revelaciones del fallecido intérprete de los astros para el jueves 21 de mayo:

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La suerte estará relacionada con viajes, amistades y nuevas experiencias. Una persona cercana podría compartir buenas noticias o abrir una oportunidad inesperada.

Números de la suerte: 29, 3 y 10.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro vivirá un día ideal para liberarse de situaciones o personas que no aportan estabilidad emocional. Será momento de pensar más en la felicidad personal y dejar atrás cargas innecesarias.

Números de la suerte: 20, 39 y 1.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este signo deberá cuidar su salud y evitar excesos durante la jornada. También será importante mantenerse alerta frente a personas que podrían intentar aprovecharse de su generosidad.

Números de la suerte: 3, 19 y 8.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones podrían jugar un papel importante este miércoles. Habrá momentos de tensión entre el trabajo y la vida personal, por lo que será clave actuar con calma y organización.

Números de la suerte: 37, 8 y 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las responsabilidades y compromisos aumentarán durante el día. Sin embargo, el buen humor y la capacidad de adaptación ayudarán a superar cualquier dificultad.

Números de la suerte: 10, 15 y 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo tendrá un momento favorable para comenzar a ejecutar planes importantes. La paciencia y la orientación espiritual serán fundamentales para encontrar estabilidad y paz interior.

Números de la suerte: 11, 9 y 44.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las responsabilidades laborales estarán muy presentes para Libra, aunque también contará con apoyo importante de personas cercanas. Será recomendable actuar con prudencia antes de firmar documentos o tomar decisiones delicadas.

Números de la suerte: 15, 20 y 17.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La agilidad mental y la creatividad abrirán nuevas puertas para Escorpio. Será un excelente momento para asumir retos, iniciar proyectos y alejarse de la rutina.

Números de la suerte: 8, 44 y 32.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Una persona nueva podría traer estabilidad económica o apoyo importante para el futuro. Además, este signo tendrá la oportunidad de cerrar ciclos que frenaban su crecimiento.

Números de la suerte: 6, 50 y 4.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio atravesará un proceso de aprendizaje emocional. Algunas decepciones servirán para valorar más los hechos y desconfiar menos de la intuición.

Números de la suerte: 24, 35 y 29.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será importante controlar las actitudes negativas y escuchar más a quienes rodean a este signo. La reflexión ayudará a evitar conflictos innecesarios.

Números de la suerte: 5, 24 y 18.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis reflejará mayor seguridad y confianza en sí mismo. Además, una persona cercana podría agradecerle de manera especial por la ayuda brindada anteriormente.

Números de la suerte: 13, 20 y 1.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.