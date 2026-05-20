Hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza desató contundente reacción de periodista de Noticias RCN

El caso de Yulixa Toloza ha conmovido a millones de personas en el país, pues horas después de ingresar a un centro estético para realizarse lo que sería un procedimiento ambulatorio, desapareció, lo que generó preocupación entre sus familiares y amigos.

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En medio de la investigación, se identificó el recorrido realizado por las personas que la sacaron del lugar en estado convaleciente, presuntamente intentando escapar luego de percatarse de las complicaciones que estaba atravesando.

En horas de la tarde del 19 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca, y, horas después, la Fiscalía confirmó que, tras llevar a cabo las pruebas necesarias, se estableció que se trataba de Yulixa Toloza. Además, indicó que se le practicaría la necropsia con el fin de determinar la causa de su fallecimiento.

Yulixa Toloza en un viaje a París, Francia. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

El caso generó indignación en redes sociales, donde varias personalidades del país se han pronunciado al respecto y han compartido reflexiones sobre lo ocurrido. Una de las que más llamó la atención fue Rossy Lemos, reconocida periodista de Noticias RCN, quien constantemente se sincera en sus plataformas y busca exponer sus puntos de vista con el fin de escuchar a su público.

“Hace 10 años mi mamá perdió a una de sus mejores amigas después de hacerse una cirugía estética en una clínica de garaje en El Chocó y claro que para mí fue inevitable pensar en ella con todo lo del caso de Yulixa porque lo más duro de todo esto es que, aunque hayan pasado 10 años, pareciera que seguimos viviendo las mismas historias”, afirmó.

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Indicó que, debido a los avances tecnológicos y a las facilidades que existen en la actualidad para compartir información, es más sencillo exponer este tipo de situaciones, por lo que es importante buscar una solución para evitar que se repitan y se ponga en riesgo la vida de más hombres y mujeres en el país.

“Esto ya no puede ser normal y la verdad de esto lo digo con muchísimo respeto. No se trata de juzgar las cirugías estéticas porque hoy, además, hacen parte de la realidad de muchísimas mujeres y cada quien tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y hacerse los procedimientos que quiera para sentirse bien consigo misma, por supuesto que sí. El problema jamás era ese”.

Agregó: “El problema, a mi parecer, es que todavía existen lugares jugando con la vida de las personas de esa manera y esto es lo que más me impacta, que uno escucha historias y piensa: ¿cómo es posible que sigan funcionando sitios así?, ¿cómo es posible que todavía exista gente poniendo en riesgo la vida de otras personas de esa manera? O incluso, y peor, ¿cómo es posible que tantas mujeres sigan terminando en lugares inseguros?, ya sea por confianza en otras, por desinformación o incluso por necesidad”.

Finalmente, compartió su opinión con respecto a los procedimientos estéticos y a las consideraciones que se deben tener en cuenta antes de tomar la decisión de someterse a ellos.

“Considero que como mujeres también nos toca reflexionar muchísimo sobre eso, sobre hasta dónde estamos llevando la presión por vernos mejor, sobre cómo hemos normalizado tantos riesgos, sobre la cantidad de cosas que muchas veces hemos hecho simplemente por tener que encajar”, dijo frente a su comunidad digital.