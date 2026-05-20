Carlos Fernando Galán destapa petición que le hizo la Policía mientras Yulixa Lozada era buscada: “Tenían esa información”

Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, pertenece a Yulixa Lozada, mujer que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 13 de mayo en Bogotá.

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Yulixa, una mujer de 52 años, desapareció luego de haber estado en un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

En un video quedó registrado el momento en que a Yulixa la sacaron convaleciente del lugar que funcionaba ilegalmente, tras haberle practicado una lipólisis láser. Luego, su cuerpo fue abandonado en la zona mencionada anteriormente.

Ahora, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, habló en El Debate de SEMANA. El mandatario de los capitalinos contó detalles de lo que pasó mientras Yulixa era buscada.

En medio de la entrevista, el alcalde también le salió al paso a los comentarios que daban cuenta de que no se había actuado rápido para encontrar a Yulixa.

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“Nosotros conocimos la información inicial el miércoles 13 de mayo a las 9:14 vía llamada al 123, donde alertan de la situación. En ese momento, no sabíamos que ella ya había salido de Bogotá, ya la habían sacado, porque al parecer hacia las 7:20 de la noche la sacaron del sitio e inmediatamente la sacaron de Bogotá“, empezó contando el alcalde Galán en El Debate.

Y agregó: “El registro que hay es que el vehículo salió de Bogotá a las 8:53 de la noche. Entonces, cuando recibimos la llamada al 123, ya había salido Bogotá; no lo sabíamos. Aun así, se activó todo el esquema de búsqueda en la red hospitalaria, la Policía, el Gaula”.

Con esa información, la cual daba cuenta de que a Yulixa ya la habían sacado de Bogotá, los investigadores se enfocaron en buscarla en municipios cercanos a la ciudad.

Por lo tanto, los investigadores que la buscaban le pidieron al alcalde Galán no pronunciarse al respecto para no dar pistas a los presuntos implicados en el crimen de la mujer, quienes en ese momento se encontraban huyendo.

“Al final del día, los investigadores tenían esa información, ese indicio, con base en la investigación que ellos estaban haciendo y eso llevó a que se enfocara la búsqueda a partir del 15 de mayo fuera de Bogotá, ya no en Bogotá. Claro, hubo gente que decía: ‘¿Por qué no se pronuncian sobre la búsqueda?’ La Policía nos pedía: ‘No se pronuncien, porque no queremos dar pistas, obviamente’”, explicó Galán en El Debate.

Tras el asesinato de Yulixa, cinco personas ya fueron capturadas y fue inmovilizado en Cúcuta el vehículo en el que presuntamente fue trasladada.

Se trata de Eduardo David Ramos, Edison José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Martínez, capturados en Venezuela, país al que huyeron.

Entre tanto, en Cúcuta fueron capturados Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado, luego de llegar a reclamar el carro presuntamente involucrado en el hecho.