Crimen de Yulixa Toloza | “Así ocurrieron las cosas, una tragedia”: Galán narra el paso a paso

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo en el marco de la conmoción nacional por el asesinato de Yulixa Toloza, una ciudadana colombiana que se practicó una cirugía en un centro médico de garaje, en la capital, y que terminó hallada sin vida en Ubaté (Cundinamarca).

“Es una tragedia y tenemos que trabajar todos para que los responsables de estos hechos paguen ante la justicia. Y eso es lo que hemos venido haciendo en la Alcaldía: apoyar a la Policía, a la Fiscalía, a la investigación. Yo quiero comentarle un poco cómo fue que conocimos la información y qué hicimos desde el momento en que eso ocurrió. La información inicial llegó por una llamada al 123 el miércoles 13 de mayo hacia las 9:14 de la noche”, señaló.

Yulixa Toloza en un viaje a París, Francia. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

“Una llamada que hizo una amiga de Yulixa donde manifiesta que la había visto en ese centro médico— supuestamente centro médico que no lo era— mal, después del procedimiento que le habían hecho y fue a recoger ropa para traérsela. Cuando llegó, no la encontró, le dijeron que había salido, le dijeron que por sus propios medios se había se había ido del sitio. Luego los vecinos alertaron sobre la versión según la cual la habrían llevado al hospital de Meissen”, explicó Galán, inicialmente.

Exclusivo: la misteriosa desaparición en Boyacá del carro donde fue transportada Yulixa Toloza

Exclusivo: estas fueron las rutas que usaron los asesinos de Yulixa Toloza para desaparecer el cuerpo y huir a Venezuela

Vea la entrevista completa con Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, hablando del asesinato de Yulixa Toloza:

“La Policía activó inmediatamente la búsqueda en toda la red hospitalaria de Bogotá para saber si una persona con las características de Yulixa había sido ingresada en algún hospital del distrito, público o privado. No se pudo acceder a esa información porque no había ningún registro que, digamos, coincidiera con la descripción de ella. Eso llevó a que se activara el proceso de búsqueda como persona desaparecida, se activó la Sijín (Seccional de Investigación Criminal), se activó el Gaula. Yo les pedí priorizar el caso para poder avanzar en la investigación”, agregó.

“El día 14, el día siguiente ya se tuvo información y los investigadores tuvieron información de que a Yulixa la habían sacado la misma noche del 13 de Bogotá. Inclusive antes de la misma llamada que hizo la amiga al 123 ya la habían sacado de Bogotá y por eso a partir de ahí la búsqueda se enfocó fuera de la ciudad", explicó Galán.

“Gracias al esfuerzo de la de la Sijín, de la Policía Metropolitana, se pudo activar a la Policía Nacional para identificar el trayecto del vehículo, identificar cómo llegó hasta Cúcuta, capturar a esas dos personas, también activar a la Interpol para poder identificar a las personas que se fueron de Colombia y fueron a Venezuela que son, al parecer, responsables de este hecho", continuó el alcalde Carlos Fernando Galán.

“Entiendo que la información la obtuvieron los investigadores por las pesquisas que hicieron de dónde habrían dejado el cuerpo de Yulixa y por eso finalmente ayer, gracias a la investigación, se pudo identificar el sitio. Pues así fue como ocurrieron las cosas, es un hecho trágico, lamentable”, lamentó Galán.

“En Bogotá, hemos sellado 218 sitios como este por diferentes razones, la mayoría de ellos porque no cumplían evidentemente las condiciones para poder hacer esos procedimientos, pero obviamente eso ha florifelado. Tenemos una cantidad inmensa de sitios que ha crecido en los últimos años y tenemos que avanzar en tener más capacidades de vigilancia y controlar esos sitios para garantizar que podamos proteger a la ciudadanía y también hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que cuando se vaya a hacer cualquier procedimiento pues revise que sea en una IPS. Ningún procedimiento invasivo, ninguno, ni botox, ni nada de esas cosas, se puede hacer en cualquier sitio, en un salón de belleza, nada de eso. Todo eso tiene que ser una IPS que esté habilitada en la página www.saludcapital.gov.co. Está listado las IPS habilitadas en Bogotá. Si el sitio que la gente conoce y se quiere hacer un procedimiento no está en ese listado, es porque no cumple y nos serviría muchísimo que nos alerte de esa información para poder hacer un procedimiento de inspección, vigilancia y control y eventualmente sellar ese sitio”, instó.

A partir de este momento, el rompecabezas comienza a ser armado por los investigadores. La salida de Toloza, cuando se cree que ya iba sin vida, se dio hacia las 7:30 de la noche del pasado miércoles 13 de mayo.

De acuerdo con la información técnica recopilada por la Policía judicial, ese miércoles, al ver que Toloza ya no respondía, los implicados optaron por deshacerse del cuerpo. La mente criminal de los hoy capturados, según la investigación, los llevó a tomar desde el barrio Venecia la carretera que conduce al municipio de Apulo, Cundinamarca.

Durante el recorrido, los presuntos homicidas habrían aprovechado la oscuridad de la vía, que es poco transitada a esa hora, para buscar una zona boscosa y, unos siete metros adentro de la maleza, arrojar el cuerpo de Toloza entre Anapoima y Apulo.

Esa misma noche, después de deshacerse del cuerpo de Toloza, regresaron en el mismo vehículo a Bogotá e iniciaron un recorrido por la autopista norte con destino a la frontera.

Dos hombres capturados por la muerte en extrañas circunstancias de Yulixa Toloza Foto: Suministrada

“¿Qué se sabe de esos dos dos hombres que salieron y la sacan a ella del sitio y se la llevan en el carro?“, le consultó SEMANA al alcalde Galán. ”Eso está en investigación. Yo entiendo que eran más, dos al parecer la sacan, hay uno esperando en el carro, pero eso es parte de la investigación y esa investigación, debo decir, pues ha sido ágil. La Policía Metropolitana ha sido muy ágil, lo cual permitió pues identificar todo el trayecto del vehículo rápidamente, etcétera, cuando ya había salido infortunadamente de la ciudad. No sabemos en qué momento falleció Yulixa, eso será motivo de investigación y será lo que Medicina Legal nos diga, obviamente, en qué momento falleció para saber si cuando se la llevaron ya había fallecido o si falleció cuando la estaban llevando a otro sitio".

Los tres capturados en Venezuela a los que hace referencia Galán son Eduardo David Ramos, quien sería el sujeto que, haciéndose pasar por cirujano, intervino a Yulixa. Los otros dos son los esposos Edison José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Martínez, presuntos dueños del supuesto centro de estética.

Entre tanto, los otros dos capturados, en Cúcuta, fueron identificados como Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado, quienes el pasado lunes llegaron a reclamar en un parqueadero el vehículo en el que habría sido trasladada Yulixa.

En este video hecho por la familia de Yulixa se da cuenta de cómo ella viajaba por varios países y se ganaba la vida con un centro de belleza que instaló en Bogotá.