Carlos Fernando Motoa, tras anunciar proyecto para derogar ley de encuestas: “se pervirtió”

El senador Carlos Fernando Motoa anunció un proyecto para derogar la ley de encuestas.

"En @PrimeraSenado anuncié que esta semana presentaré un Proyecto para derogar la Ley 2494 #LeyDeEncuestas. Esta norma restringe la libertad de expresión, limita el derecho a la información, debilita la participación política y concentra el control de las encuestas en el Estado y en unas pocas grandes firmas. La democracia no se protege silenciando voces. Las encuestas no son un privilegio: son una herramienta ciudadana para deliberar y decidir con libertad. Aquí mi intervención y el llamado a acompañar esta propuesta", escribió, inicialmente, el senador a través de su cuenta en X.

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Luego, en el video que él publicó junto al mensaje, señaló: “Esta comisión aprobó el año anterior la denominada ley de encuestas. Una iniciativa que ha generado zozobra, incertidumbre, que en vez de proteger los principios democráticos, está afectándolos. Quiero anunciar hoy que voy a presentar esta misma semana una ley derogatoria expresa de esa llamada ley de encuestas”.

“El perjuicio que está causando en democracia es grave y porque debemos corregir lo que aquí, desafortunadamente, no se hizo bien con esa ley. Espero, senador Deluque, que usted me acompañe, senador Temístocles. Esta misma semana será radicada. Esas serían las opiniones o los comentarios que quería presentar y la sugerencia respetuosa de aplazar la sesión”, aseveró.

Posteriormente, en El Debate, de SEMANA, el senador Carlos Fernando Motoa dijo: “Yo sí creo que esa decisión que tomó la magistrada no es proporcional, tiene falsa motivación, hay una desviación de poder, entre otras cosas, porque rompe con principios constitucionales y derechos fundamentales, la libre información, derechos políticos, el acceso a una libertad de expresión, que la está limitando en este auto y en la media cautelar", señaló, al referir a la decisión de la magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral, de prohibirle a SEMANA publicar nuevas encuestas de AtlasIntel.

“En cuanto a la ley de encuestas que recientemente aprobó la Comisión Primera y el Senado de la República, el Congreso, la ley 2494, yo creo que debe modificarse. Incluso, esta misma semana radicaré un proyecto de ley para derogar parte de este artículo, que está generando incertidumbres de sobra y que hoy está siendo mal utilizado por parte de organismos como el Consejo Nacional Electoral”, aseguró Motoa.

Vea aquí El Debate, de SEMANA, completo:

“Sí, presentar una derogatoria expresa de varios artículos de la ley de encuestas que hoy está regida en el país, entre otras cosas, porque no se tramitó como ley estatutaria y esta ley de encuestas asume competencias de derechos fundamentales, cosa que no se tramitó en el Senado ni en la Cámara de Representantes. La revisión de la Corte Constitucional, ¿no? Además, no se está tramitando bajo la condición de ley estatutaria, que tiene un examen previo constitucional y que no podía entrar a regir. Se le dio un trámite en el Congreso de ley ordinaria y esa es una falencia grave que se cometió en la corporación y que tiene que ser corregido", agregó el senador Motoa.

“Entre otras cosas, mi argumento es claro. En una democracia es fundamental, el núcleo esencial, el debate público y no se puede limitar a raíz de esta ley, que tuvo un buen propósito, tuvo un espíritu, digamos, loable, pero que se pervirtió en el tránsito de la iniciativa. Entre otras cosas, no tuvo audiencia pública, se aprobó una sola sesión, un debate exprés donde no participé, tenía varios reparos y el proyecto fue aprobado. Eso son parte de las competencias que ha asumido en el Congreso de la República y tenemos también competencia para presentar una exoneratoria expresa total o parcial de la ley mordaza”, puntualizó sobre el particular.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.