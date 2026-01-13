Política

Carlos Fernando Motoa acusa al Gobierno Petro de “hacerle conejo” al Congreso por dilatar debate de control político sobre la emergencia económica

El congresista acusó al Ejecutivo de usar excusas y prórrogas para aplazar debate en la plenaria y pidió intervención de la Procuraduría.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 11:21 p. m.
Carlos Fernando Motoa.
Carlos Fernando Motoa. Foto: Guillermo Torres / Semana

El senador Carlos Fernando Motoa radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, por lo que calificó como una estrategia del Gobierno Nacional para evadir el debate de control político sobre la declaratoria de emergencia económica decretada por la administración del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el congresista, el Ejecutivo ha completado cerca de tres semanas sin atender a la Plenaria del Senado, recurriendo, según su denuncia, a excusas procedimentales y solicitudes de prórroga para no responder de fondo los cuestionarios enviados por el Congreso.

Motoa sostuvo que los términos legales para dar respuesta se encuentran vencidos y que, a la fecha, no ha recibido información “clara, completa y oportuna” por parte de los funcionarios citados.

-
Carlos Fernando Motoa es senador. Foto: Guillermo Torres / Semana

“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, hoy mismo radiqué queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, señaló Motoa.

