Carlos Fernando Motoa acusa al Gobierno Petro de “hacerle conejo” al Congreso por dilatar debate de control político sobre la emergencia económica

El senador Carlos Fernando Motoa radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, por lo que calificó como una estrategia del Gobierno Nacional para evadir el debate de control político sobre la declaratoria de emergencia económica decretada por la administración del presidente Gustavo Petro.

Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Petro

De acuerdo con el congresista, el Ejecutivo ha completado cerca de tres semanas sin atender a la Plenaria del Senado, recurriendo, según su denuncia, a excusas procedimentales y solicitudes de prórroga para no responder de fondo los cuestionarios enviados por el Congreso.

Motoa sostuvo que los términos legales para dar respuesta se encuentran vencidos y que, a la fecha, no ha recibido información “clara, completa y oportuna” por parte de los funcionarios citados.

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

Carlos Fernando Motoa es senador. Foto: Guillermo Torres / Semana

“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, hoy mismo radiqué queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, señaló Motoa.

La queja disciplinaria fue presentada de manera formal contra 19 ministros del gabinete nacional, entre ellos los titulares de Interior, Hacienda, Defensa, Salud, Trabajo, Minas, Educación, Transporte, Agricultura, Ambiente y Relaciones Exteriores, entre otros.

Gobernador de Antioquia advierte golpe de 1,5 billones por decretos de Petro: “Quiere cuadrar caja por cuenta de las regiones”

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República en 2025. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el documento, el senador argumenta que la omisión de respuestas constituye una posible falta disciplinaria, al vulnerar los deberes de colaboración con el Legislativo en el ejercicio del control político.

Motoa advirtió que la declaratoria de emergencia económica es una decisión de “suma gravedad institucional”, al permitir la creación de nuevos impuestos, desplazar temporalmente al Congreso de su función legislativa y generar, según él, una mayor presión tributaria sobre la ciudadanía.

Carlos Fernando Motoa es una de las voces fuertes de la oposición. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por ello, consideró inaceptable que el Gobierno no haya sustentado de manera técnica y política la necesidad de dicha medida excepcional.

En su pronunciamiento, el senador aseguró que no permitirá que se “le haga trampa al país” mediante dilaciones injustificadas y reiteró que insistirá en la realización inmediata del debate de control político.

Finalmente, pidió a la Procuraduría evaluar la conducta de los funcionarios citados y garantizar que el Gobierno rinda cuentas ante el Congreso y la opinión pública.