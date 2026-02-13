El senador y cabeza en la lista de candidatos al Senado de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, sorprendió con la publicación de una valla en la que aparece con el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, pero también con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En la pieza de campaña se lee un mensaje que dice: “Oposición de frente”. Además, se invita a votar por la coalición al Congreso que hizo esa colectividad, a la que le dieron el nombre de Alma. La imagen la compartió el mismo senador Motoa en su cuenta de X acompañada del mensaje: “La oposición no se hace a escondidas, se hace de frente. Por Colombia y por la gente”.

Motoa es uno de los congresistas más cercanos a Vargas Lleras, de ahí que tenga el respaldo político de ser el primero en el catálogo de candidatos al Senado para las elecciones de este 8 de marzo. Es más, ha sido vocero del partido en los meses recientes.

Y no solo eso: fue él quien se encabezó varias de las invitaciones que le hicieron militantes de Cambio Radical a Vargas Lleras para que se postule a la Presidencia de la República, un mensaje que el exvicepresidente aún no responde de manera oficial.

Hay sectores de la oposición que le han pedido a Vargas Lleras que se lance a la contienda por la Casa de Nariño, sin embargo, esa decisión depende de sus condiciones de salud y también del ambiente político que quede en el país después de las elecciones legislativas del 8 de marzo.

El exvicepresidente aún no confirma qué camino tomará para este 2026 y los militantes están esperando su decisión para así decantar cuál será su rumbo para los comicios de este año en los que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

No obstante, no deja de causar suspicacia la pieza de campaña publicada por Motoa en medio de su nueva estrategia para mantener su curul en el Senado. Semanas atrás existió un rumor en el que se sugería que la Casa Char, encabezada por Fuad Char y con líderes políticos como el alcalde Álex Char, apoyaría a De la Espriella, un comentario que desmintieron desde ese sector político, pues ellos siguen esperando la decisión de Vargas Lleras como cabeza del partido.

La valla en la que aparecen Vargas Lleras y De la Espriella es autoría de la campaña de Motoa. Entre tanto, Cambio Radical difundió una cuña política en la que se va de frente contra la administración Petro y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Colombia necesita límites claros al poder, respeto por las instituciones y un rumbo serio. En el Congreso demostramos que sí se puede frenar lo que le hace daño al país. En 2026, el cambio no puede ser un salto al vacío: debe ser un cambio con carácter, con experiencia y con resultados”, cuestionó la colectividad en ese material.

El partido confirmaría su rumbo político después de las elecciones al Congreso del 8 de marzo.