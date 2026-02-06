Debate presidencial de SEMANA: estas son las propuestas de los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia

Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentaron sus propuestas al país de cara a la elección del 8 de marzo, en la que se definirá cuál de ellos recogerá las banderas de la centroderecha para los comicios presidenciales de mayo.

Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón conversaron durante más de dos horas con el director general de SEMANA, Yesid Lancheros, en el marco del Foro SEMANA 2026.

La discusión dejó ver los puntos en común de los aspirantes en asuntos como el manejo de la crisis del sistema de salud y las finanzas del Estado, pero mostró también las diferencias en cuestiones como la seguridad.La agenda Colombia-Estados Unidos.

El primer punto de la conversación fue la relación entre Colombia y Estados Unidos, un vínculo en el que se reactivaron las vías diplomáticas tras el encuentro del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca la semana pasada.

Debate de La Gran Consulta por Colombia: reviva el minuto a minuto de cara a las elecciones presidenciales 2026

Ese tema dejó diferentes aristas. Vicky Dávila resaltó que el mayor resultado de esa reunión es el llamado que le hizo Trump a Petro para que Colombia tenga garantías en las elecciones. Mauricio Cárdenas, por su parte, no dejó pasar la oportunidad para recalcar que el mandatario sigue con una tarjeta amarilla puesta por la Casa Blanca, porque el jefe de Estado sigue estando en la Lista Clinton.

Es más, la administración republicana decidió no hacer una rueda de prensa conjunta entre ambos presidentes y las referencias a las conclusiones solo se expusieron en una breve rueda de prensa de la portavoz del Gobierno estadounidense.

Si bien es optimista con los resultados de ese encuentro, David Luna resaltó que el Gobierno haya entendido que la diplomacia es el mejor lenguaje de las relaciones bilaterales. De hecho, para los candidatos no es ajeno que en ese vínculo quedan retos por resolver.

Enrique Peñalosa, por ejemplo, ve desafíos en la recuperación de las inversiones, mientras que Aníbal Gaviria sugiere “no cantar victoria” aún en ese tema tan espinoso para la Casa de Nariño.

Las mejores frases del debate de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026

Una señal de que aún quedan retos en este asunto es la manera como se desarrolló la reunión, y esa cuestión fue resaltada por Juan Carlos Pinzón, un conocedor de la diplomacia en Washington: “Al señor (Gustavo Petro) lo metieron por la puerta de atrás, no hubo rueda de prensa conjunta, no hay comunicado de prensa”.

Por eso, como apuntó Juan Manuel Galán, esa cita fue solo un punto de inicio para reconstruir la relación. Juan Daniel Oviedo, por su parte, les dio crédito al Gobierno y al jefe de Estado por escuchar, por fin, lo que le dicen sus asesores en materia de relaciones internacionales.

Y, finalmente, Paloma Valencia hizo una lectura del porqué se dio esa conversación entre los presidentes: “Le tocó escoger (a Gustavo Petro) entre los Estados Unidos y el destino de Maduro”.

Solución a la crisis en salud

Si hay un punto en el que coinciden todos los candidatos a la presidencia, sin importar su corriente política, es que ante la crisis de la salud se necesita que se apliquen soluciones inmediatas, y cada uno de los integrantes de La Gran Consulta por Colombia dio sus pinceladas para sacar al sistema del coma en el que está inmerso.

Esa solución se aplica en varios frentes: ajustar la unidad de pago por capitación (UPC), saldar las deudas de las EPS y las IPS y sacar la corrupción de las entidades e instituciones que prestan el servicio de salud en el país.

La senadora Valencia afirmó que el primer paso para salir de la contingencia es implementar una UPC “equilibrada” que permita reactivar el flujo de recursos en el sector. Oviedo dijo que se necesita identificar en dónde está el déficit de los recursos en el sistema, aplicando auditorías que “limpien” la forma en la que este funciona.

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentan sus propuestas para resolver la crisis del sistema de salud

Desde el Nuevo Liberalismo, Galán ve necesario implementar herramientas tecnológicas que permitan identificar dónde están las falencias en el flujo de recursos. Es más, en el sector hay dudas que aún no encuentran respuesta, como cuál es el estado de las cuentas de la Nueva EPS, la entidad más grande del país, que también es propiedad del Estado.

Pinzón tiene en sus propuestas la creación de una historia clínica digital para que los pacientes puedan acceder a esta en cualquier parte del país y, de esta manera, tener mejor atención. Uno de los puntos en los que coinciden los candidatos fue resaltado por el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, quien dejó clara la importancia de tener un sistema mixto en el que la conjugación entre lo público y lo privado permita garantizar la atención de los pacientes. Peñalosa resumió esa solución en una frase: “Aquí se trata de que haya gerencia, integridad, cero corrupción y atención que les dé resultados a los ciudadanos, especialmente a los más pobres”.

Luna considera que un paso primordial es saldar las deudas del sistema de salud que tienen a las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas sin los recursos necesarios para operar.

Cárdenas, exministro de Hacienda, propone un plan de choque para pagar las deudas y un rediseño del sistema en el que los actores públicos y privados se complementen, persiguiendo el objetivo de que este llegue a todos los lugares del país.

Una de las aristas más graves en la crisis del sistema de salud tiene que ver con la corrupción. Dávila advirtió que los recursos del Estado están siendo utilizados para campañas políticas de 2026 y dejó claro que el primer paso para aliviar la emergencia es “sacar a las mafias”.

Seguridad, el gran reto

Los nueve candidatos a la presidencia de La Gran Consulta están convencidos de que el Estado colombiano necesita recuperar el territorio porque en los años recientes algunas zonas volvieron a quedar en manos de los criminales debido a la paz total.

Valencia, del Centro Democrático, tiene claro que en su eventual administración trabajaría para evitar la reincidencia de los criminales con lo que llama una “política de las tres oportunidades”, con la que propone que se aplique una pena alta si una persona comete tres infracciones a la ley de manera reiterada. Una de las prioridades en la agenda de Dávila, del movimiento Valientes, es inyectarle recursos a la fuerza pública para que esta pueda fortalecer sus capacidades. No obstante, esa financiación no llegaría a través de una reforma tributaria, sino con la invitación a los empresarios a que aporten el 1 por ciento de sus utilidades como un préstamo al Estado. Ese dinero sería devuelto mediante la renta.

Luna sacó de la ecuación cualquier tipo de negociación con las bandas criminales porque, afirma, el único camino con esos grupos armados es perseguirlos. “El ELN es una banda de traquetos, como lo son el Clan del Golfo y las disidencias”, expresó.

Candidatos de La Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

Para el exalcalde Peñalosa, Colombia está envuelta en una guerra que dejó al territorio en manos de la criminalidad; por eso, dice, no existirían los delitos menores como una forma de luchar contra la delincuencia con firmeza.

Cárdenas ya formó parte del Gobierno nacional en otras ocasiones y desde su experiencia ve necesario que se aplique una reforma al Inpec para que las cárceles dejen de ser un centro de operación de los criminales, quienes desde los recintos penitenciarios extorsionan y lideran estructuras que están en las calles.

Otro que ya pasó por el poder Ejecutivo es Pinzón, candidato que promete reintegrar a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas si llega a la presidencia de la república. El exministro de Defensa ya presentó su propuesta de seguridad, de la que detalló 120 medidas para combatir el crimen.

Gaviria, exgobernador de Antioquia, puso en discusión la idea de reestructurar la Dirección Nacional de Inteligencia, para sacar de la entidad a los simpatizantes del presidente Petro, además de incrementar el presupuesto para la fuerza pública. Ese es un asunto en el que coinciden los integrantes de la Gran Consulta por Colombia.

Una de las controversias del debate llegó cuando el exconcejal Oviedo afirmó que no propondría “plomo y chumbimba” para los delincuentes, como lo esperarían algunos ciudadanos. Al contrario, prometió fortalecer las políticas de seguridad urbana, la educación y el control territorial.

Dávila invitó a Oviedo a no descartar la idea de “dar chumbimba” para recuperar el control del territorio y el uso de ese término en medio de la discusión incomodó a Pinzón, quien les dejó claro a sus compañeros de consulta que la fuerza pública utiliza las armas de manera legítima y no para “dar chumbimba”.

Uno de los componentes de la violencia es el narcotráfico y en ese renglón el candidato Galán quiere que se vuelvan a hacer fumigaciones aéreas, pero en esta ocasión utilizando un nuevo compuesto de glifosato que no generaría afectaciones a la salud. Esta iniciativa, sin embargo, solo se aplicaría escuchando qué quieren las comunidades en esta cuestión.

Las polémicas

En medio del debate hubo una ronda en la que cada uno de los nueve candidatos tuvo que responder a una pregunta dirigida únicamente a ellos, y algunos de sus comentarios generaron polémica. Ese fue el caso de la respuesta de la senadora Valencia, a quien el director de SEMANA le preguntó qué le diría a María Fernanda Cabal y a José Félix Lafaurie, ante la que solo afirmó: “Siguiente pregunta”.

En los pasillos políticos mucho se ha comentado sobre el distanciamiento entre el candidato Galán y su hermano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Empero, el aspirante a la presidencia descarta cualquier tipo de fisura con él: “Es una de las principales mentiras que me han dolido en esta campaña. Mi hermano es mi hermano, y como hermanos hemos salido adelante en esta vida”.

Vicky Dávila se confesó y contó qué fue lo más difícil de saltar de la prensa a la política después de tener una larga carrera en los medios de comunicación: “La falta de palabra de algunos, la deslealtad de algunos, la hipocresía de algunos y la podredumbre que encuentra uno en la política. Hay gente muy buena, pero esto que le digo es verdad”.

Gaviria dejó claro que no descarta modificar los precios de la gasolina si los estudios técnicos así lo sugieren. “En su momento, si hay que bajarlo, hay que bajarlo; en su momento, si hay que subirlo, hay que subirlo, pero con los técnicos y con la ciencia”, dijo, adelantando una decisión que tocaría el bolsillo de los colombianos.

En la conversación hubo espacio para temas curiosos de los candidatos. Peñalosa, por ejemplo, habló del corrientazo que sufrió esta semana cuando iba a tomarse una foto con una ciudadana, asegurando que fue un dolor fuerte, pero pasó rápido. Ese video, en todo caso, se hizo viral en redes sociales.

Los nueve candidatos ya inscribieron La Gran Consulta por Colombia ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y se preparan para definir, a voto limpio, cuál de ellos representará esa coalición en la primera vuelta presidencial. La promesa de los aspirantes a la Casa de Nariño es que irán hasta el final con el ganador de esa contienda y están convencidos de que la opción de una candidatura para derrotar a los extremos está entre alguno de ellos. El debate sobre quién sería la fórmula vicepresidencial es, por lo pronto, una decisión que se aplazará para el día después de las votaciones.