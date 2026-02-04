Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia destaparon sus cartas para resolver la crisis de la salud del país en medio del debate del Foro Semana 2026.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, prometió pagar las deudas en el sistema de salud e implementar una UPC “equilibrada” para que el sector vuelva a tener un flujo de recursos que garantice la atención de los pacientes.

El exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, afirmó que identificaría el déficit de recursos del sistema de salud para aplicar auditorías que permitan limpiar la corrupción del sistema, que es uno de los asuntos que más ha afectado la atención de los pacientes.

Desde el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán se comprometió a incorporar el uso de la tecnología en el sistema de salud para optimizar los gastos que este tiene.

El exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, aseguró que crearía una historia clínica digital para que los pacientes puedan ser atendidos en cualquier parte del país.

El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, comentó que el sistema de salud debe reconstruirse con un carácter mixto en el que se conjugue lo público y lo privado para garantizar la atención de los usuarios.

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, habló de mejorar la gerencia del sistema: “Aquí se trata de que haya gerencia, integridad, cero corrupción y atención que le dé resultados a los ciudadanos, especialmente a los más pobres”.

El exsenador David Luna enfatizó que la solución a la crisis del sistema de salud pasa por pagar deudas para que con el flujo de caja se garantice la atención. “Hay que entender que la salud es un derecho”, dijo Luna.

Mauricio Cárdenas prometió implementar un plan de choque para pagar las deudas y rediseñar el sistema con una presencia complementaria del sector público y privado, con el objetivo de que este llegue a todos los lugares del país.

Finalmente, Vicky Dávila prometió “sacar las mafias que están enquistadas en el sistema”.