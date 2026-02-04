Gran Foro Colombia

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

Los nueve aspirantes a la Casa de Nariño por esa coalición analizaron la relación bilateral de Colombia con Estados Unidos durante el debate del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 10:51 p. m.
Debate de candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026.
Debate de candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026. Foto: Guillermo Torres

La relación de Colombia con Estados Unidos tras la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump fue uno de los puntos clave del debate de los candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia en el Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero.

Vicky Dávila aseguró que una de las consecuencias más importantes de ese encuentro es el mensaje que le habría dado Trump a Petro, pidiéndole que haya garantías en las elecciones de este 2026.

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

Entre tanto, Mauricio Cárdenas resaltó que el jefe de Estado sigue estando en la Lista Clinton, asegurando que el mandatario sigue con una “tarjeta amarilla” de Estados Unidos.

“Por primera vez vimos a Gustavo Petro con cierto aplomo y creo que a los colombianos eso nos gusta. La verdad es que él llegó asustado, lo pusieron contra las cuerdas: estar en la lista Clinton, no tener visa y después de la captura de Maduro”, comentó Cárdenas.

Política

Tras la decisión del CNE contra Iván Cepeda, tambalea la consulta del Frente por la Vida: ¿Qué harán Roy Barreras y Juan Fernando Cristo?

Política

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: los candidatos analizan la cita entre Trump y Petro

Política

Gustavo Petro calificó como un “golpe electoral” decisión del CNE contra Iván Cepeda y lista a la Cámara: “Acción de tutela”

Política

Doble golpe: CNE también revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

Política

Roy Barreras quiere mantener el Frente por la Vida pese a la decisión del CNE que sacó a Iván Cepeda de la consulta

Política

Fuertes reclamos de Gustavo Petro a la OEA en su último discurso: destapó un inesperado desencuentro con presidente aliado

Política

Así reaccionó Iván Cepeda a su exclusión de la consulta de la izquierda: “Voy a primera vuelta”

Nación

Contraloría tiene la mira puesta en gobernaciones y alcaldías para que no desvíen recursos “en pro de campañas electorales”

Nación

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Mejor Colombia

Llegó a Colombia la misión de observadores de la Unión Europea para acompañar las elecciones. Estas son sus tareas

Roy Barreras quiere mantener el Frente por la Vida pese a decisión del CNE que sacó a Iván Cepeda de la consulta

El candidato David Luna destacó que “por primera vez en este Gobierno entendieron que la diplomacia es el mejor lenguaje para resolver los problemas de los colombianos”.

Entre tanto, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa sostuvo que aún quedan retos para las inversiones en el país.

Aníbal Gaviria señaló que todavía no se puede cantar victoria sobre los resultados de ese encuentro y reclamó que la diplomacia se mantenga en todas las relaciones del país.

Esto es una rectificación de lo que se venía dando. Las relaciones internacionales de Colombia deben ser de nación a nación, de país a país, y deben estar guiadas por la diplomacia. Eso fue lo que rectificó el Gobierno colombiano”, consideró Gaviria.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Debate de candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Guillermo Torres

Juan Carlos Pinzón, quien fue embajador de Colombia en Estados Unidos, celebró que Colombia haya pasado a la diplomacia de la conversación.

“Les quiero decir: no había existido una visita tan humillante para Colombia. Al señor lo metieron por la puerta de atrás, no hubo rueda de prensa conjunta, no hay comunicado de prensa. Por eso siento la obligación de llegar el 7 de agosto a gobernar: Colombia necesita un presidente que pueda llegar a Washington a hablar con altura".

Juan Manuel Galán consideró que la reunión entre Petro y Trump es un punto de inicio para recuperar la agenda de la relación bilateral, con temas como la inteligencia militar y la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia en el debate del Foro Semana 2026. Foto: Guillermo Torres

Juan Daniel Oviedo consideró que la reunión logró que se pase de una relación Petro-Trump a una conversación entre ambos estados. Oviedo destacó que Petro escuchó a sus asesores para esta cita.

Finalmente, Paloma Valencia le respondió a Oviedo afirmando que el presidente Petro “se asustó” tras la captura de Nicolás Maduro por las autoridades de Estados Unidos: “Le tocó escoger entre los Estados Unidos y el destino de Maduro”.

Más de Política

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

Camilo Romero.

Tras la decisión del CNE contra Iván Cepeda, tambalea la consulta del Frente por la Vida: ¿Qué harán Roy Barreras y Juan Fernando Cristo?

DEBATE LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: los candidatos analizan la cita entre Trump y Petro

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.

Gustavo Petro calificó como un “golpe electoral” decisión del CNE contra Iván Cepeda y lista a la Cámara: “Acción de tutela”

CNE también revoca listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico.

Doble golpe: CNE también revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

Roy Barreras en Cali, 31 de enero de 2026.

Roy Barreras quiere mantener el Frente por la Vida pese a la decisión del CNE que sacó a Iván Cepeda de la consulta

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA.

Fuertes reclamos de Gustavo Petro a la OEA en su último discurso: destapó un inesperado desencuentro con presidente aliado

Iván Cepeda

Así reaccionó Iván Cepeda a su exclusión de la consulta de la izquierda: “Voy a primera vuelta”

IVÄN CEPEDA

Tormenta política por decisión del CNE que deja a Iván Cepeda por fuera de la consulta del Frente por la Vida: “Las reglas son para todos”

Gustavo Petro interviene en la OEA

Gustavo Petro tras decisión del CNE que golpea a Iván Cepeda: “Están impidiendo que mis fuerzas puedan inscribir listas”

Noticias Destacadas