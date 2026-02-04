La relación de Colombia con Estados Unidos tras la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump fue uno de los puntos clave del debate de los candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia en el Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero.

Vicky Dávila aseguró que una de las consecuencias más importantes de ese encuentro es el mensaje que le habría dado Trump a Petro, pidiéndole que haya garantías en las elecciones de este 2026.

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

Entre tanto, Mauricio Cárdenas resaltó que el jefe de Estado sigue estando en la Lista Clinton, asegurando que el mandatario sigue con una “tarjeta amarilla” de Estados Unidos.

“Por primera vez vimos a Gustavo Petro con cierto aplomo y creo que a los colombianos eso nos gusta. La verdad es que él llegó asustado, lo pusieron contra las cuerdas: estar en la lista Clinton, no tener visa y después de la captura de Maduro”, comentó Cárdenas.

El candidato David Luna destacó que “por primera vez en este Gobierno entendieron que la diplomacia es el mejor lenguaje para resolver los problemas de los colombianos”.

Entre tanto, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa sostuvo que aún quedan retos para las inversiones en el país.

Aníbal Gaviria señaló que todavía no se puede cantar victoria sobre los resultados de ese encuentro y reclamó que la diplomacia se mantenga en todas las relaciones del país.

“Esto es una rectificación de lo que se venía dando. Las relaciones internacionales de Colombia deben ser de nación a nación, de país a país, y deben estar guiadas por la diplomacia. Eso fue lo que rectificó el Gobierno colombiano”, consideró Gaviria.

Debate de candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Guillermo Torres

Juan Carlos Pinzón, quien fue embajador de Colombia en Estados Unidos, celebró que Colombia haya pasado a la diplomacia de la conversación.

“Les quiero decir: no había existido una visita tan humillante para Colombia. Al señor lo metieron por la puerta de atrás, no hubo rueda de prensa conjunta, no hay comunicado de prensa. Por eso siento la obligación de llegar el 7 de agosto a gobernar: Colombia necesita un presidente que pueda llegar a Washington a hablar con altura".

Juan Manuel Galán consideró que la reunión entre Petro y Trump es un punto de inicio para recuperar la agenda de la relación bilateral, con temas como la inteligencia militar y la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas.

Candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia en el debate del Foro Semana 2026. Foto: Guillermo Torres

Juan Daniel Oviedo consideró que la reunión logró que se pase de una relación Petro-Trump a una conversación entre ambos estados. Oviedo destacó que Petro escuchó a sus asesores para esta cita.

Finalmente, Paloma Valencia le respondió a Oviedo afirmando que el presidente Petro “se asustó” tras la captura de Nicolás Maduro por las autoridades de Estados Unidos: “Le tocó escoger entre los Estados Unidos y el destino de Maduro”.