Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

Colombia afronta un año de definiciones. El contexto nacional hace necesario abrir espacios de discusión rigurosa que permitan entender con claridad hacia dónde va el país. En ese marco se realizará el Gran Foro Colombia 2026, un encuentro de SEMANA y Dinero que reunirá a referentes del análisis económico, la política y la agenda internacional. La jornada abrirá con una intervención especial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, sobre institucionalidad y separación de poderes en el año electoral.

Este escenario se ha consolidado como referente para analizar las perspectivas del país y comprender hacia dónde se orientan las principales oportunidades de crecimiento y transformación. A lo largo de sus ediciones, ha convocado a líderes del sector público, empresarial, gremial, académico y diplomático para analizar los temas que marcan la agenda nacional.

Este año, uno de los ejes centrales será la mirada internacional sobre el riesgo y la confianza en Colombia. En este diálogo participarán Oliver Wack, gerente general de Control Risks para Colombia y la Región Andina, y María Soledad Mosquera, directora sectorial de S&P Global para Colombia y Panamá, quienes analizarán cómo se percibe al país desde los mercados, qué variables inciden en las decisiones de inversión y qué factores resultan determinantes para fortalecer la credibilidad económica.

A ese diálogo se sumará César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, con una lectura sobre el comportamiento de la inversión y los sectores productivos. Este año, el foro también abrirá un espacio para discutir qué sectores están jalonando la inversión y el empleo, y cuáles podrían consolidarse como motores de crecimiento en el nuevo ciclo económico del país.

El foro incorporará, además, un análisis técnico de contexto a partir del más reciente informe del Banco Mundial, que proyecta que la economía colombiana crecerá 2,6 por ciento en 2026 y 2,8 por ciento en 2027, por encima del promedio de América Latina y el Caribe. El organismo señala que este desempeño estaría apoyado por un consumo resiliente y por una recuperación gradual de la inversión privada, aunque advierte que la incertidumbre política puede seguir condicionando el ritmo de esa recuperación.

En ese mismo marco participará Peter Siegenthaler, gerente de país del Banco Mundial para Colombia, quien profundizará en las condiciones necesarias para convertir el potencial económico en resultados concretos, con énfasis en reglas claras, financiación, capacidad de ejecución y estabilidad institucional.

Otro de los focos será la discusión sobre el frente energético y las condiciones para viabilizar inversiones estratégicas en el sector, en un contexto internacional que incide en precios, financiamiento y decisiones de largo plazo.

La jornada incluirá un espacio de propuestas en el que líderes empresariales de distintos sectores compartirán una idea, una visión de futuro y una lección de liderazgo; y más adelante, el foro sumará una mirada desde las regiones sobre retos y oportunidades territoriales.

Conozca la agenda del Gran Foro Colombia 2026: así se desarrollará la jornada antes del debate de la Gran Consulta Bogotá acoge este encuentro convocado por SEMANA y Dinero, referente del debate público y el más importante escenario de perspectivas del año, donde líderes públicos y privados analizan el rumbo de Colombia en 2026. Ir al artículo ¿Dónde está el impulso? Estos tres sectores podrían llevar a Colombia a un PIB de hasta 650.000 millones de dólares Un análisis de McKinsey & Company señala que Colombia tiene condiciones para fortalecer su posición en la economía global en los próximos 15 años. Un diagnóstico relevante para el Gran Foro Colombia 2026. Ir al artículo “Colombia necesita más empresarios”: el desafío de reconstruir confianza en un país polarizado El Gran Foro Colombia reunirá a líderes empresariales para dialogar sobre confianza, inversión y nuevas rutas de crecimiento en un país que busca superar tensiones y fortalecer su tejido productivo. Ir al artículo La economía que recibirá el próximo gobierno: alertas, riesgos y oportunidades en 2026 El país enfrenta un déficit alto, una deuda en niveles récord y un bajo crecimiento. Expertos coincidieron, en un webinar organizado por Foros Semana, que sin confianza ni inversión el país no logrará un rumbo sostenible. Ir al artículo Gran Foro Colombia 2026: las agendas de país frente a un año de definiciones El 4 de febrero, el Gran Foro Colombia 2026 reunirá voces locales e internacionales para analizar la economía, las instituciones y el rumbo del país en un año electoral. Ir al artículo

El evento también abordará lo que está en juego en las elecciones de 2026, con la participación de funcionarios con responsabilidades directas sobre el funcionamiento del Estado. Participarán Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del estado civil; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la nación; y Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la república, en una conversación sobre gobernabilidad, confianza institucional y participación ciudadana.

Por otra parte, la agenda internacional incluirá una lectura geopolítica sobre América Latina y su impacto en Colombia con la participación de Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano y experto en la política de Estados Unidos hacia América Latina, y Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Esta conversación se realizará al día siguiente del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump en Washington, previsto para el 3 de febrero.

La jornada cerrará con el debate presidencial, moderado por Yesid Lancheros, director general de SEMANA. Será un espacio para contrastar visiones, medir la viabilidad de las propuestas y escuchar respuestas concretas de los aspirantes a la presidencia sobre los temas que más les importan a los colombianos.

Consulte aquí la agenda en detalle: