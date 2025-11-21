Tres voces de peso, Marcela Meléndez, economista jefe adjunta para ALC del Banco Mundial; José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda; y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, analizaron el panorama económico del país.

Coincidieron en que la herencia fiscal es compleja, la inversión se encuentra en mínimos y el crecimiento resulta débil, aunque también identificaron oportunidades en nuevos sectores; un análisis que marca el pulso de lo que viene para la economía colombiana y que será debatido a fondo en el Gran Foro Colombia 2026, que se realizará el próximo 4 de febrero en Bogotá.

Estas son diez claves que permiten entender lo que viene para la economía colombiana.

1. Déficit elevado

El déficit fiscal llegará a 7,5 % del PIB. Según Luis Fernando Mejía, el próximo gobierno deberá hacer un ajuste cercano a tres puntos del PIB para estabilizar las cuentas.

2. Deuda en récord histórico

José Manuel Restrepo advirtió que el país cerrará 2026 con máximos históricos en déficit y deuda pública superior al 65 % del PIB, la cifra más alta en la historia, dejando una herencia pesada para la siguiente administración.

3. Presupuesto desbordado

El gasto público pasó de 350 billones en 2022 a 557 billones en 2026, con fuerte aumento en funcionamiento. Para Restrepo, no hay ingresos suficientes para sostener este nivel.

4. Inversión en mínimos

Mejía señaló que la tasa de inversión está en 17 % del PIB, la más baja en dos décadas, lo que limita el crecimiento de largo plazo.

5. Crecimiento insuficiente

Fedesarrollo estima que Colombia crecerá 2,6 % en 2025 y 2,7% en 2026, por debajo del potencial histórico de 3,5 %. El consumo privado sostiene el PIB, pero no garantiza un crecimiento sostenible.

6. Construcción y manufactura rezagadas

Mejía subrayó que la industria manufacturera apenas empieza a recuperarse y que la construcción, sobre todo las obras civiles, sigue en retroceso. Restrepo añadió que el sector mineroenergético continúa golpeado por la incertidumbre.

7. Productividad estancada

Marcela Meléndez recalcó que la regulación “subsidia permanecer chiquitos” y desincentiva el crecimiento empresarial. Mejorar la productividad es clave para reducir la desigualdad y la pobreza.

8. Nuevos motores de crecimiento

Restrepo identificó oportunidades en agro, servicios basados en conocimiento, turismo sostenible y energía, siempre que haya reglas claras. Meléndez destacó la urgencia de mejorar la educación y la capacidad gerencial.

9. Incertidumbre global

Los tres expertos coincidieron en que el entorno internacional es de alta incertidumbre por tensiones geopolíticas y políticas arancelarias de Estados Unidos. Mejía advirtió que Colombia carece de colchones fiscales para enfrentar un choque externo.

10. El reto del próximo gobierno

Meléndez resumió que cualquier inversión en productividad mejora el bienestar y reduce la desigualdad. Restrepo insistió en la necesidad de un ajuste fiscal creíble, y Mejía concluyó que el futuro dependerá de aumentar la inversión y reconstruir la confianza.

El escenario donde se define el rumbo del país