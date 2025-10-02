Foros Semana
Foro Colombia Rural 2025: competitividad, emprendimiento y futuro del agro en Colombia
Una jornada de conferencias, paneles y conversatorios que abordará innovación, inclusión financiera, alianzas estratégicas y competitividad internacional en el agro colombiano.
El próximo 5 de noviembre de 2025, Bogotá será escenario de un evento clave para el futuro del agro: el Foro Colombia Rural 2025. Una cita que busca poner en el centro de la conversación nacional los retos, avances y oportunidades de la ruralidad en Colombia.
Este espacio reunirá a líderes, expertos, productores y organizaciones que hoy están construyendo un campo más competitivo, innovador e inclusivo.
A través de conferencias, paneles, charlas y conversatorios, se abordarán temas cruciales como:
- Agroexportaciones y competitividad internacional, con énfasis en cómo el agro colombiano está conquistando mercados.
- Casos inspiradores de emprendimiento rural, ejemplos que demuestran la resiliencia y la innovación de las comunidades.
- Alianzas público-privadas y cooperación internacional, para transformar el agro de manera colectiva.
- Inclusión financiera en el campo, como herramienta para cerrar brechas históricas.
- Innovación y tecnología agropecuaria, que están revolucionando la forma de producir y comercializar.
El foro es también un punto de encuentro para visibilizar iniciativas locales y fortalecer redes de colaboración entre distintos actores que creen en el potencial del campo como motor de desarrollo económico y social.
La cita será en el Edificio Semana (Cra. 11 #77a-99, piso 1, en Bogotá), de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
La participación es gratuita, con cupos limitados. Si quiere ser parte de esta conversación y conocer de primera mano proyectos que están transformando la ruralidad, inscríbase ahora y asegure tu lugar en el Foro Rural 2025.