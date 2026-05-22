El campo colombiano atraviesa uno de sus momentos de mayor acceso a financiamiento en décadas. Desde agosto de 2022, el Banco Agrario de Colombia ha colocado créditos por 24,3 billones de pesos para actividades agropecuarias, lo que representa un crecimiento del 52 por ciento frente al periodo equivalente del Gobierno anterior.

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Detrás de esa cifra hay casi un millón de productores beneficiados –983.000 en total– que encontraron en el crédito rural una herramienta concreta para fortalecer sus cosechas, sus hatos y sus negocios del campo.

En total, durante el periodo 2022-2026, el Banco Agrario ha desembolsado 43,1 billones de pesos en créditos en todo el país, consolidándose como uno de los principales motores de financiamiento para el sector rural colombiano.

El grueso de esos recursos ha llegado a quienes más lo necesitan. El 61 por ciento del total, equivalente a 14,9 billones de pesos, tuvo como destino los pequeños productores y campesinos, incluyendo mujeres y jóvenes rurales.

Los medianos productores recibieron 4,3 billones de pesos –un 16 por ciento más que en el periodo anterior–, mientras que los grandes productores concentraron menos del 1 por ciento del total: apenas 223.000 millones de pesos, canalizados a través de Finagro. Esta distribución refleja una decisión estratégica de la entidad: priorizar a quienes históricamente han tenido mayores barreras de acceso al sistema financiero.

Entre los renglones productivos, el café ha sido el gran protagonista. Con un crecimiento del 69 por ciento y colocaciones récord de 3,2 billones de pesos, el grano de oro lidera la expansión del crédito agropecuario en este periodo.

Le sigue el plátano, cuyas colocaciones crecieron 917.000 millones de pesos hasta 1,4 billones de pesos. En conjunto, estas cifras evidencian que el crédito no solo llegó a más productores, sino que se concentró en cadenas productivas estratégicas para la seguridad alimentaria y las exportaciones del país.

La mujer rural ocupa un lugar central en la estrategia del Banco. En el periodo evaluado, 316.722 mujeres campesinas accedieron a crédito, frente a 270.909 registradas en el periodo anterior: un crecimiento del 17 por ciento.

Pero no solo aumentó el número de beneficiarias, sino también el monto promedio de los préstamos, que pasó a 16 millones de pesos, con un incremento del 61 por ciento. Los plazos promedio se sitúan en 68 meses, pensados para acompasar los ciclos productivos del agro y garantizar que el crédito sea una herramienta viable y no una carga.

El arranque de 2026 confirma la tendencia. En el primer trimestre, el Banco colocó 2 billones de pesos en créditos, beneficiando a 72.563 clientes, con un crecimiento del 44 por ciento en monto y del 28,1 por ciento en número de beneficiarios frente al mismo periodo del año anterior.

La participación del pequeño productor subió del 61 por ciento al 63,7 por ciento, consolidando su posición como el eje de la atención institucional. Para el cierre del año, la meta es colocar 13 billones de pesos, aunque la demanda podría llevar esa cifra hasta 18 billones de pesos, lo que representaría un hito histórico para el financiamiento rural colombiano.

Para acceder a estos recursos, el Banco opera a través de las líneas de redescuento Finagro, disponibles en toda su red de oficinas. Los requisitos son accesibles: documento de identificación, acreditación de tenencia o propiedad del predio, información financiera básica y, para proyectos de mayor envergadura, una planificación productiva que el Banco acompaña sin costo.

Los plazos van hasta 36 meses para capital de trabajo, y se ajustan al flujo de caja del proyecto en el caso de inversiones de mayor plazo. El Fondo Agropecuario de Garantías cubre hasta el 100 por ciento para pequeños productores que no cuenten con garantías reales.

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CIFRAS CLAVE

• 24,3 billones de pesos en créditos agropecuarios colocados desde 2022, un 52 % más que en el periodo anterior.

• 983.000 productores del sector agropecuario beneficiados con crédito, un 10 % más de clientes.

• 61 % de los recursos –$14,9 billones– llegó a pequeños productores y campesinos.

• 3,2 billones de pesos en créditos para café, el producto con mayor crecimiento: 69 % frente al periodo anterior.

• 316.722 mujeres rurales beneficiadas, 17 % más que en el periodo anterior, con un monto promedio de $16 millones.

• $18 billones es la meta máxima de colocación para 2026, lo que sería un hito histórico en financiamiento rural.