Revelan nuevos datos del caso de Matthew Perry, actor de ‘Friends’ que murió por sobredosis

Matthew Perry le pagaba a Kenneth Iwamasa 150.000 dólares al año para que fuera su asistente personal interno. Según documentos judiciales, su papel para la estrella de Friends se ampliaba a mensajero de drogas, facilitador de adicciones y médico de facto.

El 28 de octubre de 2023, Iwamasa inyectó a Perry las dosis de ketamina que resultarían fatales y luego dejó al actor para que hiciera unos recados. Al regresar, encontró a Perry muerto en el jacuzzi.

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El ex asistente se convirtió en el primero de los cinco acusados ​​en relación con la muerte de Perry en llegar a un acuerdo con la fiscalía. La fiscalía solicita una pena de prisión de tres años y cinco meses. Esta condena es mayor que la de dos años y medio impuesta al médico que vendió ketamina a Iwamasa y le enseñó a inyectársela a Perry, pero mucho menor que la de quince años impuesta al narcotraficante confeso que le vendió a Iwamasa las últimas dosis.

Iwamasa, de 60 años, se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte y se convirtió en el testigo clave del caso en las acusaciones contra sus cuatro coacusados. Esto prácticamente garantiza una sentencia más leve.

Matthew Perry, reconocido actor de ‘Friends’. | Foto: AFP Foto: AFP

Los miembros de la familia culpan al asistente por encima de todos los demás involucrados

“No siento ninguna compasión por Kenny Iwamasa (...) No estuve allí la noche en que murió mi hermano. No puedo leer la mente de Kenny. Nunca sabré si la dosis letal de ketamina fue mortal por accidente. Pero sé que cuando Kenny salió de la casa, estaba haciendo una de dos cosas: o estaba huyendo de algo que sabía que había hecho, o estaba abandonando deliberadamente a una persona vulnerable en una situación peligrosa”, escribió Caitlin Morrison, la hermana menor de Perry, en una carta dirigida al juez.

La madre de Perry, Suzanne Morrison, escribió que su hijo y la familia conocían a Iwamasa desde hacía décadas, y que los familiares se sintieron aliviados cuando Perry, que había tenido problemas recurrentes con la adicción a lo largo de su vida, contrató al asistente en 2022.

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“Mathew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny, con diferencia, era ser el compañero y protector de mi hijo en su lucha contra la adicción", escribió.

Los abogados de Iwamasa argumentaron que él era un empleado que seguía las órdenes de su jefe.

En un informe previo a la sentencia, declararon que Iwamasa tenía “una vulnerabilidad particular en la dinámica de la relación que mantuvo con la víctima. En resumen, no podía simplemente decir que no. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas”.

*Con información de AP.