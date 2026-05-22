Vuelve Nicolás Gallo: designaciones arbitrales para Atlético Nacional vs. Tolima y Junior vs. Santa Fe

Angustia, tensión, ansiedad, expectativa. La previa de las semifinales de la Liga Betplay está llena de varios sentimientos y ánimos en diferentes hinchadas. Se acerca un sábado determinante que dejará a los dos finalistas de la Liga Betplay. En Medellín y Barranquilla se conocerán los ganadores y ya hay designaciones arbitrales.

Se jugarán los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Betplay y la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó las ternas para cada partido, además del grupo de VAR que estará pendiente a las revisiones. La jornada resulta muy decisiva ante la tensión por conocer los dos finalistas del fútbol colombiano.

En el primer turno entrarán en la disputa Atlético Nacional y Deportes Tolima. Durante la ida hubo polémica, luego de que a un jugador del cuadro de Ibagué se le expulsara, lo que le perjudicó en el andar en el Murillo Toro. Para algunos sí fue justificada la roja, mientras que para otros no. Al final, el equipo verde sacó un valioso 1-0 tras la anotación de Alfredo Morelos al 56′.

En ambas instituciones hay presión por el paso a la final, pero un poco más en el verdolaga que tuvo decepciones al inicio del semestre en Copa Sudamericana cuando quedó eliminado en casa, ante un rival acérrimo como Millonarios. La presión es total para ganar el título. En este juego, el juez central encargado será Carlos Betancur del Valle del Cauca y en el VAR estará Nicolás Gallo.

Nicolás Gallo será el único árbitro VAR colombiano en el Mundial 2026. Foto: Diego Pineda / Colprensa

Por su parte, Junior de Barranquilla será local en la vuelta de las semifinales ante Santa Fe, en un pronóstico totalmente reservado. Leones y Tiburones se encierran en una llave pareja, que cualquier error o expulsión podría costar caro y marcar grandes diferencias. El gigante barranquillero sacó un valioso empate 1-1 en El Campín y se definirá en el Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

Designaciones arbitrales para las semifinales

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Árbitro Carlos Betancur Valle Asistente Nro. 1 John León Caldas Asistente Nro. 2 David Fuentes Cesar Cuarto Árbitro Wilmar Roldán Antioquia VAR Nicolás Gallo Caldas AVAR Javier Patiño Meta

Junior de Barranquilla vs. Santa Fe

Árbitro Jairo Mayorga Tolima Asistente Nro. 1 Alexander Guzmán Norte Asistente Nro. 2 Víctor Wilchez Boyacá Cuarto Árbitro Carlos Ortega Bolívar VAR Luis Picón Antioquia AVAR Elkin Abril Casanare

Fecha y horario de los partidos

Sábado, 23 de mayo

Atlético Nacional (1) vs. (0) Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Win Sports

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Sábado 23 de mayo

Junior de Barranquilla (1) vs. (1) Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Canal: Win Sports