Julio César Herrera se une a la campaña ‘Protégeme Colombia’ y revela haber sido víctima en su infancia

En el marco de la presentación del informe “Protégeme Colombia: Un grito anual”, el reconocido actor colombiano Julio César Herrera compartió públicamente, por primera vez, que fue víctima de abuso sexual durante su niñez y adolescencia. El testimonio del artista coincidió con la entrega de alarmantes cifras sobre la situación de la infancia en el país, presentadas por la Fundación Lucerito y la consultora Cifras y Conceptos el pasado miércoles 20 de mayo.

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Julio César Herrera, ampliamente recordado por la audiencia del país por su interpretación de ‘Fredy Stewart’ en la telenovela Yo soy Betty, la fea, intervino al cierre de la socialización de los datos estadísticos. Su participación tuvo como objetivo dar un cariz humano a las métricas expuestas y hacer un llamado urgente a las instituciones del Estado.

Durante su intervención, recogida en las publicaciones oficiales de las organizaciones convocantes, el actor declaró:

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y pues, si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César, cada una de estas cifras”.

El pronunciamiento del actor buscó generar empatía entre los asistentes y visibilizar una problemática que, según los organizadores del evento, suele quedar bajo el manto del silencio familiar y social.

El evento sirvió como plataforma para la divulgación del documento “Protégeme Colombia: Un grito anual”, desarrollado de manera conjunta por la Fundación Lucerito y la firma Cifras y Conceptos. El estudio basó su metodología en el análisis de bases de datos públicas con registros históricos que abarcan desde el año 2005 hasta el 2025, complementado con 20 entrevistas cualitativas a profundidad.

De acuerdo con los datos citados por Herrera en su discurso, el panorama de la niñez en el país presenta indicadores críticos: se registran más de 550.000 casos de violencia general hacia niños, niñas y adolescentes, de los cuales más de 302.000 corresponden específicamente a delitos de índole sexual.

El actor enfatizó la brecha existente entre las denuncias y la acción judicial, señalando que, según los datos del informe, frente a la magnitud de los casos, la ejecución penal resulta drásticamente baja. “¡No! Y solamente se han ejecutado 74 casos. ¡No!”, exclamó Herrera durante el acto de protesta simbólica que guio la jornada.

Más allá del impacto del testimonio del actor, las conclusiones técnicas de la Fundación Lucerito y Cifras y Conceptos apuntan a deficiencias del Estado en la gestión de esta problemática. Los investigadores señalaron que el sistema penal colombiano evidencia fallas estructurales en la investigación de estos delitos, sumado a una aparente desarticulación en las cifras que manejan las diferentes entidades estatales encargadas de la protección al menor.

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Tras el cierre del evento, las cuentas oficiales de la @luceritofundacion y Cifras y Conceptos emitieron un comunicado conjunto en plataformas digitales reafirmando el propósito de la iniciativa:

https://www.instagram.com/reel/DYk79UPsNVQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

“Hoy damos el primer grito por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Una iniciativa de la @luceritofundacion que nos invita a no guardar silencio frente al abuso sexual infantil y a convertir la conciencia en acción. En este grito nos acompañó @julioc_herrera_, elevando su voz en favor de una infancia libre de violencia y sumándose a este llamado nacional”.

Con esta aparición, Herrera se suma al grupo de figuras públicas que deciden utilizar su reconocimiento para impulsar agendas de protección social, en un contexto donde los datos estadísticos continúan retando la efectividad de las políticas públicas de infancia en Colombia.