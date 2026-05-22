Shakira enciende el Mundial 2026: fecha de estreno y detalles del videoclip de ‘Dai Dai’

Tras meses de expectativa, la artista colombiana reveló oficialmente la fecha de estreno del videoclip de ‘Dai Dai’, el nuevo himno oficial del Mundial de la Fifa 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El foco principal de la emoción entre sus millones de seguidores gira en torno al inminente lanzamiento, un evento que promete paralizar las redes. A través de sus diversas plataformas sociales, Shakira confirmó con entusiasmo que el videoclip completo de ‘Dai Dai’ estará disponible a partir del próximo sábado 23 de mayo a las 11:00 a. m. (hora de Colombia).

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“¿Quién está listo? El video oficial de la canción oficial sale mañana”, publicó la cantante, desatando la euforia mundial. Esta confirmación de la fecha de estreno llegó acompañada de un tercer y espectacular adelanto audiovisual. En los breves segundos revelados, se puede observar a Shakira en un entorno majestuoso que simula una sabana africana, bailando en perfecta sincronía con los talentosos niños de la fundación ugandesa Ghetto Kids, quienes aportan una coreografía llena de vida y alegría.

En esta nueva producción, que cuenta con la colaboración del artista nigeriano Burna Boy, la fecha de estreno del 23 de mayo marca el inicio de una inmensa fiesta global. Más allá de su vibrante ritmo, el tema es un tributo directo a la rica historia del fútbol. La letra rinde homenaje a leyendas eternas del balompié como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y el ídolo colombiano Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, además de mencionar a numerosas selecciones históricas.

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La artista explicó que el título ‘Dai Dai’ proviene de una expresión italiana utilizada para dar ánimo, un mensaje perfecto para motivar a equipos y aficionados en pleno torneo. Además, este lanzamiento tiene un propósito noble: todas las ganancias de la canción serán donadas al Fondo de Educación Global Citizen de la Fifa.

La cuenta regresiva oficial ha comenzado y las expectativas están por las nubes. Este sábado 23 de mayo a las 11:00 a. m., el mundo entero se conectará para disfrutar de la nueva obra maestra visual de Shakira. Este esperado estreno será apenas el comienzo de un recorrido que culminará el 19 de julio, cuando la artista interprete ‘Dai Dai’ en el espectáculo de medio tiempo de la gran final en el MetLife Stadium, junto a Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 asistentes por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en España un modelo internacional de residencia, en auge en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.