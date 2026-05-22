El hallazgo de un Porsche 356 B abandonado en Suiza desde hace más de cuatro décadas; tiene solo 62.000 km y motor original

Para los amantes de los carros en el mundo, sobre todo aquellos aficionados de los vehículos de la marca Porsche, conocen el icónico modelo deportivo 911, conocido principalmente por su motor trasero y silueta que lo diferencia de los demás automóviles.

¿Por qué un carro es de alta gama y que otras categorías existen? Por esto es que son mas caros y exclusivos

Pero antes de que existiera este vehículo, existía el modelo 356, el cual fue el primer coche que la marca alemana fabricó. Este fue producido en la ciudad de Stuttgart a partir del año 1948 y desde allí se convirtió en una pieza de colección muy anhelada.

Es ante ello que el próximo 30 de mayo de 2026, Oldtimer Galerie realizará la subastación de un Porsche 356 B T6 Super 90 durante el evento Swiss Classic World Lucerne, en Suiza.

Porsche 356 B T6 Super 90 fue hallado en un granero suizo tras permanecer abandonado durante 45 años. Foto: Daniel Reinhard

Lo llamativo de este coche es donde fue encontrado, ya que el modelo había permanecido dentro de un granero suizo durante más de cuatro décadas.

Adicionalmente, el coche tiene la configuración Super 90, la versión más potente para el modelo 356 B con 90 caballos de vapor (CV) gracias a un pequeño motor de cuatro cilindros que está refrigerado por aire. En cuanto a la denominación T6, esta hace referencia a la última generación de carrocería que tuvo esta serie, la cual fue fabricada solamente entre los años 1962 y 1963.

¿Por qué fue encontrado este coche en un granero?

La historia detrás del hallazgo del vehículo presenta varias sorpresas. El carro fue entregado originalmente en Suiza, donde fue por primera vez matriculado en julio de 1963. Durante los inicios de la década de los 70, el coche pasó de manos a quien sería su último dueño.

Fue a finales del año 1976 que el conductor del carro tomó la decisión de reacondicionar el motor y repintar la estructura del vehículo con un tono verde, aspecto que aún mantiene el vehículo a día de hoy.

A pesar de que a vista general solamente luce como un coche de colección y que es guardado para el mejor comprador, este modelo del Porsche fue utilizado regularmente. De acuerdo con la documentación que fue expuesta en la casa de subastas, el carro fue utilizado como auto de bodas por su dueño.

En cuanto al mantenimiento, se descubrió un libro de mantenimiento que iba desde agosto de 1977 y que acreditaba revisiones y utilización periódica.

La última generación T6 del Porsche 356 fue producida únicamente entre 1962 y 1963. Foto: Daniel Reinhard

El último registro que fue anotado fue a finales del año 1981, en donde el odómetro del Porsche marcaba un total de 62.420 kilómetros. Luego de que el carro tuviera 100 kilómetros más, fue estacionado en un granero donde se mantuvo quieto por 45 años.

Luego de que el dueño del vehículo falleciera, sus herederos encontraron el carro y comenzaron su recuperación en marzo de este año. De acuerdo con la subastadora, el Porsche mantiene su motor original y gran parte de los componentes de esa época.

El carro será vendido sin reserva, es decir, que no habrá un precio mínimo fijo para comprarlo. Se estima que el precio ronde los 35.000 francos suizos, que es equivalente a $167 millones de pesos colombianos.