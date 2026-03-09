La Dian abre subastas virtuales con carros y casas desde precios bajos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) continúa realizando subastas virtuales de bienes como vehículos, inmuebles, maquinaria y otros artículos que han pasado a manos del Estado tras procesos administrativos o aduaneros.

Estas ventas públicas permiten que ciudadanos y empresas puedan adquirir bienes a precios que, en muchos casos, parten por debajo de su valor comercial.

Entre los activos que suelen aparecer en estos procesos se encuentran carros, motos, casas, apartamentos, terrenos y maquinaria, muchos de ellos provenientes de decomisos, abandonos o cobros coactivos adelantados por la entidad tributaria.

Director de la Dian confirma hackeo de información en la entidad que tiene todos los datos personales de los contribuyentes

Una vez finalizan estos procesos legales, los bienes pueden ser vendidos mediante subastas públicas para recuperar recursos a favor del Estado.

El proceso se realiza de manera digital a través de la plataforma El Martillo, administrada por el Banco Popular, que funciona como el canal oficial para consultar los catálogos disponibles y presentar ofertas durante las jornadas de subasta.

Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente en esta plataforma, revisar el listado de bienes disponibles y conocer las condiciones de cada lote. Una vez inscritos, pueden ingresar a la sala virtual de subastas el día del evento y presentar sus ofertas por los artículos de su interés.

En el catálogo aparecen vehículos como un Chevrolet Corsa modelo 2005 desde $5,2 millones, además de camionetas de gama alta como una BMW X3 desde $34 millones o una Mercedes-Benz ML 250 desde $55 millones.

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

También se subastan motocicletas, camiones y bienes inmobiliarios, entre ellos un apartaestudio en Chapinero (Bogotá) y lotes rurales en el Tolima.

Las subastas buscan recuperar recursos derivados de procesos fiscales y aduaneros. Foto: Getty Images

En algunos casos también se exige realizar un depósito previo como garantía, cuyo valor depende del bien por el que se desee participar. Si el usuario no resulta ganador, el dinero es devuelto; en caso contrario, el postor deberá completar el pago del bien adjudicado dentro del plazo establecido por la entidad.

De acuerdo con el cronograma publicado para marzo, las subastas virtuales de la DIAN estarán programadas para los días 10, 12, 17 y 18 de marzo, en las que los interesados podrán ingresar a la plataforma El Martillo para presentar sus ofertas por vehículos, inmuebles y otros bienes disponibles en el catálogo.

La DIAN advierte que todas las subastas oficiales se gestionan únicamente a través de sus canales institucionales y de la plataforma El Martillo, por lo que recomienda a los ciudadanos verificar la información en las páginas oficiales para evitar posibles estafas o intermediarios que ofrezcan supuestos remates fuera del sistema autorizado.

¿Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian?

Este mecanismo se ha convertido en una alternativa para quienes buscan adquirir vehículos o propiedades a precios competitivos, al tiempo que permite al Estado recuperar recursos derivados de procesos fiscales y aduaneros.

Además, el modelo virtual facilita la participación desde cualquier lugar del país, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada subasta.