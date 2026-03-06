IMPUESTOS

Director de la Dian confirma hackeo de información en la entidad que tiene todos los datos personales de los contribuyentes

Ocurrió con el sistema de agendamiento de citas. Denuncian intento de extorsión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
6 de marzo de 2026, 6:04 p. m.
Carlos Betancourt, director de la Dian
Carlos Betancourt, director de la Dian Foto: Dian / Youtube

No era una falsa alarma. El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, confirmó lo que venían alertando desde hace un par de días: la entidad que tiene la información de los contribuyentes del país y de todos los colombianos que tienen RUT fue objeto de lo que llamaron “un incidente externo de ciberseguridad en el sistema de agendamiento de citas”. Igualmente, la entidad denunció intento de extorsión.

De acuerdo con las declaraciones de Betancourt, luego de las revisiones del caso, se estableció que las contraseñas y credenciales de acceso de las personas se encuentran protegidas y no han sido objeto de ataque.

No obstante, los ciudadanos que requieren solicitar una cita en la Dian deben saber que el sistema virtual de agendamiento de citas se encuentra temporalmente deshabilitado, debido a las investigaciones que continúan.

Según la Dian, se adelantó un proceso de verificación técnica y análisis especializado, luego del cual, pueden confirmar que hubo acceso no autorizado a datos personales de usuarios del sistema de agendamiento de citas desarrollado por CIEL Ingeniería, proveedor tecnológico externo de la entidad.

Macroeconomía

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante febrero; así rinde el salario en el país

Macroeconomía

Inflación en febrero de 2026 fue de 5,29 %, se mantuvo estable

Macroeconomía

Precio del euro: la divisa cierra la semana al alza en las casas de cambio

Macroeconomía

Dólar subió en Colombia este viernes: precio oficial del 6 de marzo

Macroeconomía

Rebaja en el precio de la gasolina y alza en el salario mínimo. ¿qué tanto afectarán la inflación de febrero?

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 6 de marzo

Macroeconomía

Dólar abrió más caro este viernes 6 de marzo en Colombia: así se mueve

Macroeconomía

Dian confirma que investiga posible robo de información en el sistema de agendas de citas de la entidad

Macroeconomía

¿De cuánto es la sanción por no actualizar el RUT 2026?

Macroeconomía

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

En 2024 la Dian emitió un concepto en el cual se estableció que la importación de gasolina y diésel tendría que pagar un IVA del 19 por ciento. Luego dijo que era retroactivo.
Dian Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Betancourt, “a la fecha, no se ha afectado la operación esencial de la entidad”.

La Dian informó también que, una vez detectada la situación, actuó de manera rápida para deshabilitar los servicios comprometidos y se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de gestión de incidentes de seguridad, adoptando medidas para contener el evento, salvaguardar la información y prevenir nuevos accesos no autorizados.

De la mano del proveedor tecnológico Ciel Ingeniería, se siguen los protocolos del caso para llevar a cabo los ajustes que permitan un restablecimiento seguro del servicio.

Noticia en desarrollo...

Más de Macroeconomía

Pereira, Risaralda

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante febrero; así rinde el salario en el país

Piedad Urdinola, directora del Dane

Inflación en febrero de 2026 fue de 5,29 %, se mantuvo estable

La red cobraba hasta 1.000 euros por el acceso a documentos falsos y cuotas mensuales de 250 euros a los migrantes.

Precio del euro: la divisa cierra la semana al alza en las casas de cambio

Dólar se movió al alza este 30 de noviembre en Colombia.

Dólar subió en Colombia este viernes: precio oficial del 6 de marzo

El Dane revelará el dato de inflación en febrero, donde podría verse más el efecto del alza en el mínimo y la rebaja del precio de la gasolina.

Rebaja en el precio de la gasolina y alza en el salario mínimo. ¿qué tanto afectarán la inflación de febrero?

aranceles EEUU Dólar

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 6 de marzo

Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.

Dólar abrió más caro este viernes 6 de marzo en Colombia: así se mueve

Los servicios públicos, y en particular el gas, son uno de los factores que han impedido que la inflación baje más.

Ojo al dato: este requisito puede dejarlo sin servicios de gas

Audiencia de adjudicación de la vía Estanquillo-Popayán

En audiencia de adjudicación de la APP Estanquillo-Popayán, el presidente Petro se concentró en el transporte por líneas férreas

Noticias Destacadas