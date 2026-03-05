Dian

Dian confirma que investiga posible robo de información en el sistema de agendas de citas de la entidad

La entidad recaudadora de impuestos dice que desde la recepción de la alerta activaron el protocolo que aplica en estos casos. Este es el llamado que le hacen a los usuarios.

Redacción Economía
5 de marzo de 2026, 11:08 a. m.
Dian Foto: Aymer Andrés Álvarez

Todos los datos que maneja la Dian, que involucran al contribuyente, son altamente sensibles pues se trata de información personal, la cual, está protegida en el país por la ley de Habeas Data.

Este jueves 5 de marzo, la Dian confirmó que, de la mano de Ciel Ingeniería, el proveedor que administra el sistema de agendamiento de citas de la entidad, adelantan las investigaciones del caso, luego de encenderse las alarmas, según las cuales, buscan determinar si se produjo un robo de información desde los sistemas de la entidad.

Según la Dian, ya fue activado el protocolo de gestión alrededor de este tipo de incidentes y, desde que fue recibida la alerta, han hecho las revisiones de manera interrumpida.

Asegúrese de descargar sus aplicaciones en las plataformas con Google Play Store o App Store, y evité fraudes o robos de información.
Investigan posible robo de información en la Dian Foto: Agencia 123rf

El objetivo es esclarecer los hechos y lograr la mitigación de los riesgos, pues la prioridad es proteger la información de los ciudadanos, dijo la entidad.

La investigación implica recabar pruebas para identificar posibles vulnerabilidades. La Dian aseguró que el incidente fue reportado al Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia-ColCERT, pero mientras avanza el proceso, que incluye indagaciones, fue deshabilitado el sistema de agendamiento de citas.

En consecuencia, se activó un protocolo de atención para que los contribuyentes tengan posibilidad de adelantar sus trámites sin verse afectados.

Noticia en desarrollo...

