Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

El Ejército Nacional de Colombia dio a conocer que no han cesado las operaciones, pero tampoco han limitado las capacidades para atacar a los grupos armados ilegales que delinquen en el suroccidente colombiano.
“Fueron desplegados ocho vehículos blindados ASV M1117 sobre la vía Panamericana, uno de los corredores logísticos y de movilidad más importantes de Colombia”, sostuvo la institución militar.
Asimismo, indicaron que lo que buscan con esta incorporación es permitir que aumente “la capacidad de respuesta ante las amenazas, proteger a la población civil y apoyar la movilidad vehicular en los tramos más críticos de esta arteria nacional para la seguridad”.
Estos vehículos, diseñados para operaciones de alta complejidad, cuentan con blindaje avanzado y características tácticas que mejoran la movilidad del personal militar en terreno.
“Con su llegada, la Tercera División del Ejército Nacional amplía su capacidad de reacción frente a acciones criminales, el acompañamiento a convoyes, el fortalecimiento de puestos de control y la prevención de afectaciones a la infraestructura vial”, señalaron.
Según el Ejército Nacional, la presencia de los ASV M1117 responde también a la necesidad de reforzar la seguridad en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, territorios que enfrentan desafíos derivados de economías ilícitas y estructuras armadas ilegales.
“Su despliegue contribuye a brindar mayores condiciones de seguridad para transportadores, comerciantes y comunidades que dependen diariamente de esta vía para su desarrollo económico y social”, agregó la institución castrense.
Se conoció que desde la Tercera División del Ejército Nacional vienen desarrollando labores de inteligencia junto con operaciones en terreno con el fin de poder darles duros golpes a los ilegales que siembran el terror entre las comunidades.
“Las tropas continuarán adelantando operaciones coordinadas con la Fuerza Pública para contribuir a la seguridad y tranquilidad de quienes transitan por este corredor vial fundamental del suroccidente colombiano”, finalizó.