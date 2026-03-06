Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

El Ejército Nacional de Colombia dio a conocer que no han cesado las operaciones, pero tampoco han limitado las capacidades para atacar a los grupos armados ilegales que delinquen en el suroccidente colombiano.

“Fueron desplegados ocho vehículos blindados ASV M1117 sobre la vía Panamericana, uno de los corredores logísticos y de movilidad más importantes de Colombia”, sostuvo la institución militar.

Asimismo, indicaron que lo que buscan con esta incorporación es permitir que aumente “la capacidad de respuesta ante las amenazas, proteger a la población civil y apoyar la movilidad vehicular en los tramos más críticos de esta arteria nacional para la seguridad”.

“No me van a silenciar”: candidata Claudia Cabrera se pronuncia tras el asesinato de su hermano en Nariño

Buscan poder atacar a los grupos ilegales en esta zona de Colombia. Foto: Suministrado a SEMANA.

Estos vehículos, diseñados para operaciones de alta complejidad, cuentan con blindaje avanzado y características tácticas que mejoran la movilidad del personal militar en terreno.

“Con su llegada, la Tercera División del Ejército Nacional amplía su capacidad de reacción frente a acciones criminales, el acompañamiento a convoyes, el fortalecimiento de puestos de control y la prevención de afectaciones a la infraestructura vial”, señalaron.

Según el Ejército Nacional, la presencia de los ASV M1117 responde también a la necesidad de reforzar la seguridad en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, territorios que enfrentan desafíos derivados de economías ilícitas y estructuras armadas ilegales.

“Su despliegue contribuye a brindar mayores condiciones de seguridad para transportadores, comerciantes y comunidades que dependen diariamente de esta vía para su desarrollo económico y social”, agregó la institución castrense.

Disidencias asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara y exalcaldesa de Policarpa, Nariño

Vehículos blindados del Ejército en el suroccidente de Colombia. Foto: Suministrado a SEMANA.

Se conoció que desde la Tercera División del Ejército Nacional vienen desarrollando labores de inteligencia junto con operaciones en terreno con el fin de poder darles duros golpes a los ilegales que siembran el terror entre las comunidades.

“Las tropas continuarán adelantando operaciones coordinadas con la Fuerza Pública para contribuir a la seguridad y tranquilidad de quienes transitan por este corredor vial fundamental del suroccidente colombiano”, finalizó.