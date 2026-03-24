El espacio público es uno de los elementos fundamentales para cualquier ciudad, no solamente por la visual que estos le aportan a los visitantes, también porque es uno de los centros de encuentro de los ciudadanos.

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En el caso de la ciudad de Cali, uno de los elementos visuales característicos en tiempo antiguo eran sus fuentes, debido a la belleza de las construcciones y a la claridad del agua que circulaba en ellas. Ahora, estos puntos se han desdibujado, perdieron su color, su agua es turbia y reposada, y su estructura cada vez está peor.

Uno de los casos señalados es el de la fuente ubicada en la Loma de la Cruz, donde el agua permanece estancada y presenta un color oscuro, reflejando la falta de mantenimiento.

Las fuentes en la ciudad de Cali han sufrido un importante deterioro. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La situación también se replica en el Parque de las Banderas, donde se observan residuos flotando y señales de deterioro. Según información recogida por el medio 90 minutos, su funcionamiento se da de manera intermitente, lo que evidencia dificultades en su operación continua.

Otro punto crítico es la fuente del Monumento a la Infancia, que actualmente presenta varias manchas, suciedad acumulada y presencia de desechos en su interior, afectando un espacio que durante años fue considerado símbolo de encuentro familiar.

En la conocida fuente “Miami”, el paisaje es muy similar: agua turbia, acumulación de tierra y ocupación del lugar por habitantes de calle, lo que agrava las condiciones del entorno.

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Desde la administración distrital, el subsecretario de Patrimonio e Infraestructura, Julián Arteaga, reconoció que existen dificultades asociadas a problemáticas sociales y de seguridad que terminan impactando el mantenimiento de estos espacios.

“Estas circunstancias también terminan afectando las condiciones de mantenimiento y el cuidado de estos espacios”, explicó el funcionario.

De acuerdo con lo señalado, las fuentes deberían intervenirse cada 45 días; sin embargo, en muchos casos el proceso se realiza con mayor frecuencia debido a la necesidad de reemplazar el agua y ejecutar labores de limpieza constantes, lo que implica un alto consumo de recursos.

Estado Actual de las Principales Fuentes en Santiago de Cali. Fuente Boulevar del Río. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Expertos también han advertido sobre la importancia de estos elementos dentro del paisaje urbano. El arquitecto Víctor Martínez indicó que las fuentes no son únicamente decorativas, sino que hacen parte del patrimonio cultural de la ciudad y requieren una gestión técnica sostenida en el tiempo.

Además del impacto visual, el deterioro representa un riesgo sanitario. El agua acumulada y sin tratamiento puede convertirse en un foco de proliferación de mosquitos, lo que se convierte en un problema de salud pública.

Mientras tanto, ciudadanos consultados coinciden en que la situación genera preocupación y refleja una pérdida progresiva de espacios que anteriormente eran símbolo de orgullo caleño.