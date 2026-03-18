El bosque escondido a solo unos minutos de Cali: una oportunidad de conectarse con la naturaleza

Muchas personas, a la hora de buscar un plan que les permita conectarse con la naturaleza, se quedan sin ideas de a dónde ir. Sin embargo, hay un bosque a tan solo unos minutos de Cali que podría ser el destino ideal para todos aquellos que llevan consigo un alma aventurera.

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Este destino, ubicado entre las montañas, es el Bosque Colibrí, un lugar que no necesita de nada ostentoso para que reine la belleza natural de su paisaje.

Allí, entre los terrenos montañosos y los árboles, se puede escuchar el canto de las aves, que resulta como una música relajante y convierte el ambiente en un espacio propicio para la reflexión.

Espacio ideal para la reflexión Foto: Alcaldía de Cali

Es un lugar apartado del bullicio citadino, que le abre paso a la naturaleza como único y más importante protagonista.

Bosque Colibrí es una reserva natural que, como lo indica la Alcaldía de Cali, se empeña en realizar trabajos de conservación del ecosistema ubicado en la zona rural. Este tipo de turismo también ayuda a que quienes lo realizan no solo tengan una experiencia memorable, sino que comprendan la importancia de la conservación del entorno que rodea la ciudad vallecaucana.

Este lugar, que se encuentra a unos 13 kilómetros de la ciudad de Cali, puede servir como referente para la promoción de un turismo responsable con el medio ambiente.

Además, la Alcaldía de Cali indicó que Bosque Colibrí “ha sido beneficiado con la incubadora de proyectos turísticos, en la misión de intercambio a Costa Rica e incorporado al portafolio de turismo de bienestar de la Secretaría de Turismo de Cali”.

Gloria Torres, quien hace parte del equipo de Desarrollo e Innovación de Producto y es líder de Turismo de Bienestar del organismo distrital, dijo: “Desde la Secretaría de Turismo estamos fortaleciendo las empresas que hacen parte del turismo de naturaleza y turismo de bienestar que están incluidos en la zona natural de la ciudad”.

Experiencia responsable con el medio ambiente cerca a Cali Foto: Alcaldía de Cali

Por su parte, Paola Andrea Dradá, copropietaria de Bosque Colibrí, indica que el principal objetivo del lugar es la conservación, pero que esto también se ha venido articulando con lo que se considera turismo de bienestar y de naturaleza.

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“Somos una reserva natural y nuestro principal objetivo es la conservación. Desde el año pasado estamos implementando turismo de bienestar y ya veníamos desarrollando turismo de naturaleza”, indicó Paola Andrea.

Este lugar ofrece diferentes planes, como pasadías, recorridos, experiencia de café, experiencia con abejas y talleres de cuidado emocional, lo que lo configura como un destino muy atractivo para habitantes de la ciudad de Cali y de todo el territorio nacional.