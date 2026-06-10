El municipio antioqueño que es destacado por sus fuentes de agua y tradiciones culturales

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, es uno de los destinos turísticos más interesantes y diversos del país.

Su territorio está integrado por nueve subregiones. Una de ellas es la nordeste, que es reconocida por su diversidad de atractivos naturales y culturales.

Entre ellos se destacan las Cuevas de Alicante, el río Nus, el túnel de la Quiebra en Santo Domingo, la estación y la 45 en Cisneros. Adicionalmente, es bañada por importantes ríos como el Nechí, Porce, Matá, entre otros.

Uno de los municipios de esta subregión es San Roque, ubicado a 96 kilómetros de Medellín, aproximadamente alrededor de dos horas y 10 minutos de distancia en vehículo.

A menos de una hora de Medellín: el pueblo de Antioquia que recibe a cientos de peregrinos y se destaca por sus tradiciones

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población de más de 23.000 habitantes es conocida como la ‘tierra de la cordialidad’. “Esta característica es atribuida al ciento por ciento por la reconocida amabilidad de sus habitantes”, subraya la publicación.

En materia económica, en el municipio se encuentran industrias como la minera y la panelera.

Historia

El municipio de San Roque fue fundado en 1880 y elevado a la categoría de municipio el 26 de enero de 1884. Geográficamente, se encuentra entre las cuencas de los ríos Nus y Nare. Fue un centro minero ubicado entre Santo Domingo y Remolino y en el que se fue asentando la población.

Este municipio está a dos horas de Medellín y es ideal para disfrutar de la naturaleza. Foto: Facebook: Alcaldía de San Roque, Antioquia

Sitios de interés

Antioquia Travel resalta la existencia en el municipio de gran variedad de quebradas y charcos.

Uno de los principales son los charcos Santa Rosita, un espacio en el que se ubica una imponente cascada, convirtiéndose en la experiencia natural turística por excelencia de este destino.

Otro lugar relevante es el Embalse San Lorenzo, que está bajo la propiedad de la empresa Isagén y es catalogado como un gran cuerpo de agua para la investigación y conservación de la fauna que allí habita.

El pequeño pueblo de Antioquia que tiene nombre de ciudad del Eje Cafetero, un destino de hermosos miradores y verdes paisajes

Debido a que es un pueblo de tradición panelera, en San Roque los viajeros tienen la posibilidad de observar todo el proceso de la panela y, además, conocer la historia de esta actividad económica en el municipio.

En este destino también hay varios lugares propicios para pasar días en familia, como es el caso de la Finca Miraflores y la Hostería Los Alpes. Se trata de espacios acogedores y propicios para desconectarse del día a día.