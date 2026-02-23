Turismo

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Planes que conectan con la naturaleza y otros que ayudan a expresarse a través del arte.

23 de febrero de 2026, 10:50 a. m.
Planes cerca de Cali. Foto: Getty Images/iStockphoto

El departamento del Valle del Cauca se caracteriza por tener una belleza encantadora; sin embargo, a veces, cuando se busca plan, muchas personas recurren a los mismos sitios de siempre.

A dos horas de Cali: Los encantos del pueblo del Valle del Cauca conocido como ‘ciudad jardín’, un destino con riqueza natural

Es por eso que acá le dejamos unos planes que puede hacer en las montañas de Cali, a menos de una hora. Algunos ayudan a tener una conexión con la naturaleza y a vivir un acercamiento distinto a esta, basado en el respeto por el ecosistema.

Turismo de naturaleza en los corregimientos de Cali
Turismo de naturaleza en los corregimientos de Cali Foto: Entre Árboles

Bichacue Yath Arte y Naturaleza

En La Leonera, un corregimiento que queda ubicado aproximadamente a 45 minutos del centro de la ciudad caleña, está Bichacue Yath Arte y Naturaleza. Allí hay senderos, jardines, así como cultivos de musgos, y se pueden escuchar relatos de la tradición oral que llaman la atención de los visitantes.

Allí no solo se puede tener un acercamiento a la naturaleza, sino también a todos esos relatos que hacen parte de la idiosincrasia propia de la región.

En este lugar también se realizan distintos talleres de pintura, acuarela, cerámica, así como yoga, entre muchas otras actividades.

Es un escenario propicio para inspirarse, teniendo como paisaje una vista natural.

Más de 300 negocios verdes participan en la Semana de la Biodiversidad en Cali
Turismo en Cali. Foto: jorgePM - stock.adobe.com

Entre Árboles

Aproximadamente a 50 minutos de Chipichape, en el corregimiento de La Paz, se encuentra un lugar plagado de una tranquilidad sin precedentes: se llama Entre Árboles.

Allí se pueden realizar distintas actividades que han sido pensadas para que cada visitante pueda disfrutar de la naturaleza y llevarse un recuerdo que lo invite a volver nuevamente.

Entre caminatas, cabañas, plantas aromáticas y masajes, se puede salir de la rutina y buscar un espacio de retroinspección para poder clarificar la mente, o simplemente para darle una pausa al estrés que se vive con las jornadas diarias.

Este lugar posee políticas de sostenibilidad, como un área de bosque que es conservada y un manejo de las diferentes aguas lluvias, entre otras, que ayudan a fomentar el turismo responsable.

Allí hay opciones de hospedaje en medio del bosque, lo que lo convierte en un paraíso soñado para aquellos con alma aventurera.

Eco Meeting Reserva Natural

Ubicado en el corregimiento de Villacarmelo, este lugar permite conectarse con el arte en medio de la naturaleza.

Allí se ofrecen talleres de cerámica y pintura, lo que puede ser ideal para aquellos que tienen un alma artística y buscan inspiración a partir de lo natural.

Este es el municipio más grande del Valle del Cauca; tiene una diversa oferta turística

Allí también se puede acceder a una piscina natural y realizar recorridos por el bosque, así como hospedarse en camping, lo que puede ser atractivo para muchas personas que están buscando plan cerca de Cali.

