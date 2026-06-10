Así es el destino boyacense cuyo nombre significa “nuestra vigorosa labranza”, un lugar con rica gastronomía y riqueza cultural

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más interesantes de Colombia. Ubicado en el centro de Colombia, su territorio ofrece paisajes andinos, pueblos coloniales, cultura campesina y actividades de naturaleza.

Uno de sus municipios es Chitaraque, ubicado a 104 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

Su nombre tiene varios significados. “Para el arqueólogo Virgilio Becerra, de la Universidad Nacional, al igual que para el historiador Joaquín Acosta Ortegón, Chitaraque significaría ‘nuestra vigorosa labranza de atrás’, que correspondería con su localización en los confines del territorio muisca”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Economía

La principal actividad económica del municipio es la agricultura, destacándose el cultivo de la caña panelera y el café. Además, se realiza la ganadería de doble propósito en condiciones extensivas.

Gruta la Nariz en Chitaraque, Boyacá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Chitaraque en Boyacá / API

Sitios de interés

Entre los sitios de interés se destaca la parroquia San Pedro Claver, fundada en 1795. Otro lugar reconocido es la cascada Armerito, ubicada en la vereda de Motavita, a más de 30 metros de altura.

La gruta La Nariz también es destacada. Se encuentra en la vereda de Gacio y Galapal.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Igualmente, es reconocida la ruta agroturística Chitaraque con aroma de panela. Su objetivo es dar a conocer y difundir el proceso agroindustrial de la caña panelera y su producto, la panela, principal fuente de la economía de los habitantes del municipio.

Festividades

Entre los principales eventos se destaca la cabalgata en honor a la mujer chitaraqueña. Adicionalmente, en el mes de junio se celebra el Corpus Christi y el San Pedro.

A mediados del mes de julio se celebra la festividad en honor a la Virgen del Carmen. El 9 de septiembre se celebra el cumpleaños del municipio y las fiestas patronales en honor a San Pedro Claver. El 2 de octubre se celebra el Día del Boyacensismo.

En el puente festivo de octubre se realiza el torneo de las 72 horas de microfútbol. Del 16 al 24 de diciembre se celebra el Aguinaldo Chitaraqueño.

Gastronomía

Entre los platos tradicionales se encuentran las chorizas precocidas en guarapo y la carne oreada con yuca. “En los trapiches es común que los trabajadores el día sábado consuman carne oreada pasada por melao y plátanos acaramelados. Las bebidas también resaltan, como la chicha de los siete granos, de zanahoria y de ahuyama”, subraya Situr Boyacá en su portal web.