Cuando se habla de Boyacá, la mayoría de las personas piensa en paisajes fríos, páramos, ruanas y municipios de clima templado. Sin embargo, el departamento también alberga varios destinos donde las altas temperaturas son protagonistas durante gran parte del año.

Así es el municipio boyacense que es reconocido como una ‘capital mundial’, un lugar con historia y tradición

Algunos de estos lugares incluso pueden alcanzar hasta los 37 grados centígrados, convirtiéndose en opciones bastante llamativas para aquellas personas que buscan descanso, naturaleza y ambientes más cálidos.

De acuerdo con información recopilada sobre los principales destinos turísticos de clima caliente en el departamento, existen por lo menos seis municipios que sobresalen por sus temperaturas elevadas y por la variedad de atractivos naturales que ofrecen a visitantes y turistas.

Uno de los más llamativos es Puerto Boyacá, y es considerado uno de los municipios más cálidos del departamento. Gracias a su ubicación estratégica en el Magdalena medio, las temperaturas pueden alcanzar los 37 grados centígrados.

Este es un destino de clima caliente para visitar en Boyacá. Foto: Alcaldía de Puerto Boyacá/API.

Además de su clima, el municipio es reconocido por sus paisajes naturales, actividades acuáticas y cercanía con importantes ecosistemas.

Otro destino que llama la atención es Otanche, una población rodeada de riqueza natural y biodiversidad. Su clima cálido ha permitido que se desarrollen actividades relacionadas con el ecoturismo y el turismo de aventura, convirtiéndose en una alternativa diferente para quienes desean explorar otra faceta de Boyacá.

La lista también incluye a Muzo, conocido históricamente por la extracción de esmeraldas. Más allá de su tradición minera, este municipio ofrece temperaturas agradables durante gran parte del año y paisajes que atraen a visitantes interesados en conocer la historia y cultura de la región.

Cerro de paz Dios ve todo en Muzo, Boyacá Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

San Luis de Gaceno aparece también entre los municipios recomendados para quienes prefieren ambientes cálidos. Rodeado de montañas y vegetación, el lugar se caracteriza por su tranquilidad y por ser un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

También está San Pablo de Borbur, que se ha convertido en una opción interesante para los viajeros que quieren descubrir territorios menos explorados dentro del departamento.

El acogedor destino de Boyacá que es destacado por sus templos y múltiples actividades culturales, ideal para el turismo religioso

La lista cierra con Cubará, otro municipio asociado a la tradición esmeraldera de Boyacá. Además de su riqueza histórica, cuenta con paisajes naturales y temperaturas que contrastan con la percepción que hay de que es un departamento frío.

Estos municipios demuestran que Boyacá es más diverso de lo que muchos imaginan. Mientras algunos viajeros buscan páramos y climas frescos, otros encuentran en estas poblaciones una oportunidad para disfrutar del sol, la naturaleza y nuevas experiencias turísticas sin salir del departamento.