El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

El departamento de Boyacá es uno de los destinos más completos de Colombia. Combina historia, naturaleza, cultura y decenas de municipios con gran encanto.

Uno de ellos es Motavita, ubicado a solo cuatro kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), existen dos versiones acerca del significado del nombre del municipio.

“Unos, afirman que Motavita, en lengua muisca, expresa ‘baño de la labranza de la cumbre’; otros, dicen que se refiere a ‘terminación de la oscuridad’. Según crónicas de la época, el zaque de Hunza, Quemuenchatocha, solía visitar Motavita y, en su recorrido desde Tunja, los pobladores cubrían el suelo con mantas de vistosos colores y construían bohíos para recibir a la comitiva, en un peregrinaje que duraba varios días”, señala la publicación.

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Los españoles fundaron el poblado en 1586 y en 1776 se erigió la parroquia de Santa Cruz de Motavita. “El casco urbano fue construido sobre una meseta rodeada de profusas laderas y montañas. Su hidrografía la conforman las quebradas Honda, Fusachá, Corralejas y El Infierno”, agrega Situr Boyacá.

Economía

La principal actividad económica es la agricultura, destacándose los cultivos de papa, maíz, cebada, trigo y arveja. Otras labores son la ganadera, para producir leche, y la minera para extraer carbón.

“En el 2015, según la Gobernación de Boyacá, varios productores de papa de Motavita, junto a campesinos de otros municipios del departamento fueron capacitados y adquirieron herramientas para optimizar la producción y mejorar la calidad de uno de los cultivos más representativos de la producción agrícola del municipio y de todo Boyacá”, agrega la publicación turística boyacense.

Municipio de Motavita, Boyacá Foto: Créditos: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Sitios turísticos

Entre los principales sitios de interés se resalta el monumento a la familia campesina, erigido en el corazón del parque principal, a pocos pasos de la iglesia, así como el Valle de Sote, El Infiernito, el páramo de Motavita y la pictografía y Moyas de Farfacá.

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En relación con los eventos culturales,los principales son las tradicionales festividades en honor a Nuestra Señora de las Aguas, patrona del municipio, que se realiza en el mes de febrero, y la celebración del Día del Campesino, que destaca a quienes realizan las labores del campo.

En cuanto a la gastronomía, entre los principales platos se destaca el cordero sudado o al horno, la pepitoria, la torta de sesos, el cuchuco de maíz o de cebada, y típicas bebidas como la chicha o el guarapo.