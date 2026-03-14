Turismo en Cali: tres planes nocturnos para hacer en la ‘Sucursal del cielo’

La vida nocturna de Cali, capital del Valle del Cauca, suele asociarse con la salsa y las discotecas. Sin embargo, la ciudad también ofrece espacios y actividades nocturnas de carácter cultural, turístico y urbano que permiten recorrerla de otra manera.

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1. Bulevar del río

Uno de los puntos más visitados es el Bulevar del Río Cali, un corredor peatonal ubicado en el centro de la ciudad a lo largo del río Cali. Este espacio urbano conecta varios sitios representativos del centro histórico y se ha convertido en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

El Bulevar del Río es un punto de atracción en la ciudad por su color y sus actividades. Foto: Bernardo Peña

El sector reúne elementos arquitectónicos y culturales del centro de la ciudad, incluyendo la cercanía con lugares históricos como el Puente Ortiz y la iglesia La Ermita. Según diversas descripciones turísticas del sector, el lugar se ha consolidado como un espacio de tránsito peatonal y actividades culturales que reflejan parte de la vida urbana caleña.

Además de ser un espacio de encuentro ciudadano, el bulevar también ha sido escenario de eventos culturales organizados por la ciudad. Por ejemplo, la Alcaldía de Cali ha señalado que allí se realizan actividades artísticas y festivales, como presentaciones teatrales y eventos culturales que reúnen a compañías locales, nacionales e internacionales.

2. Miradores

Mirador de San Antonio: ubicado en el tradicional barrio San Antonio, este mirador se encuentra cerca del parque y la iglesia del sector. Desde allí se puede observar parte del centro histórico y de la zona urbana de Cali. El lugar es frecuentado por visitantes que suben caminando al barrio para ver la ciudad al atardecer o en la noche, especialmente por las vistas hacia el centro y la arquitectura colonial del sector

Mirador de Guacas: este mirador está ubicado en la zona norte de Cali, cerca de áreas naturales. Desde el lugar se puede apreciar el paisaje urbano y las montañas cercanas del Valle del Cauca. Los miradores del norte y occidente de la ciudad son utilizados por residentes y turistas para recorridos recreativos, caminatas y observación del paisaje urbano desde las laderas que rodean Cali

Los miradores son una gran alternativa para visitar en las noches, ofrecen una vista impresionante de la ciudad. Foto: Pinterest

3. Bus turístico

A estas opciones se suman los recorridos nocturnos del bus turístico oficial de la ciudad. Esta iniciativa, impulsada por la administración local, permite realizar trayectos guiados por algunos de los lugares más representativos de Cali durante la noche. Los recorridos comienzan alrededor de las 7:00 p. m., parten desde la sede de la Secretaría de Turismo y tienen una duración aproximada de dos horas.

Durante el trayecto, los visitantes recorren distintos puntos de interés como la Plaza de Cayzedo, el complejo religioso La Merced, el monumento El Gato del Río y el mirador Sebastián de Belalcázar.

Bus turístico de Cali ofrece un recorrido por varios puntos de interés en la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

Estas alternativas muestran que la oferta nocturna de Cali no se limita exclusivamente a la rumba. Espacios públicos, miradores urbanos y recorridos turísticos permiten conocer la ciudad desde perspectivas culturales y patrimoniales, especialmente en sectores del centro histórico y en los cerros que rodean la capital vallecaucana.