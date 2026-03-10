¿Qué hacer en Semana Santa cerca de Cali? Cinco planes imperdibles para disfrutar en estas fechas

El Valle del Cauca se consolida como un destino ideal para visitar durante la Semana Santa, pues brinda una experiencia especial por la mezcla de tradición religiosa, cultura y turismo.

Según Visit Valle Travel, ya sea que el viajero quiera vivir una experiencia espiritual, una inmersión en la cultura local o aventuras al aire libre, este destino tiene variedad de alternativas que vale la pena disfrutar. Estas son cinco de ellas.

Peregrinación al Señor de los Milagros de Buga

Buga es considerado uno de los lugares imperdibles para visitar en este departamento, no solo en Semana Santa, sino en cualquier época del año, pues allí se encuentra la Basílica del Señor de los Milagros. En los días santos, miles de fieles participan en las ceremonias y procesiones que se llevan a cabo en este templo de arquitectura neoclásica.

La Basílica del Señor de los Milagros promueve el turismo religioso. Foto: Getty Images

Además de las actividades religiosas, Buga ofrece un encantador centro histórico con calles coloniales y una variada oferta gastronómica que vale la pena conocer y degustar.

Recorrido por los pueblos mágicos

En este departamento hay varios pueblos considerados como ‘mágicos’ que destacan por su patrimonio cultural y su belleza. En esa lista se incluye Roldanillo, un lugar que se conoce por sus coloridas fachadas y su reconocimiento en deportes aéreos como el parapente. ​

También está Sevilla, que ofrece vistas panorámicas y una fuerte tradición cafetera; Ginebra, famosa por su gastronomía con preparaciones como el sancocho de gallina, y por ser sede del Festival Mono Núñez; y Calima, ideal para los amantes de los deportes acuáticos, gracias al Lago Calima.

Degustar la comida típica del departamento

La Semana Santa es la ocasión perfecta para deleitarse con los sabores tradicionales del Valle del Cauca con productos como el arroz atollado; el cholado, originario de Jamundí y el champús, una bebida tradicional hecha a base de maíz, piña, lulo y especias, popular en Cali y perfecta para acompañar las celebraciones. ​Explorar los mercados y restaurantes locales te permitirá conocer la diversidad culinaria de la región.​

Sancocho de gallina, un plato para degustar en el Valle del Cauca. Foto: Getty Images/iStockphoto

Relajación y bienestar

Cerca de Cali hay varios centros de spa y termales ideales para quienes buscan una experiencia de descanso y renovación durante estos días en los que muchas personas aprovechan para descansar y vacacionar. Uno de los termales para no perderse es San Juan, en el municipio de Dagua. Se trata de baños termales naturales que ofrecen propiedades terapéuticas en medio de tranquilidad y naturaleza.​

Disfrutar de la cultura salsera en Cali

La capital del departamento ofrece durante los días santos una vibrante vida nocturna con espectáculos de salsa en vivo, clases de baile y festivales culturales, según Visit Valle Travel.