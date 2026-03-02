Turismo

A dos horas de Cali: el pueblo del Valle del Cauca reconocido por sus lagunas y piscinas naturales, ideal para el ecoturismo

Está ubicado a 112 kilómetros de la capital del departamento.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 7:39 p. m.
Este municipio del Valle del Cauca muestra en la plaza central su templo religioso.
Este municipio del Valle del Cauca muestra en la plaza central su templo religioso. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API

El Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia, es un destino turístico muy completo y diverso, ideal para viajeros interesados en naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias únicas.

Entre sus 42 municipios se encuentra Riofrío, ubicado a 112 kilómetros de Cali.

Según señala el portal Paisaje Cultural Cafetero, esta población recibe su nombre por un río que la baña y, desde su fundación, ha crecido alrededor de lagunas, piscinas naturales y valles.

Historia

Los primeros pobladores del territorio donde hoy se encuentra Riofrío fueron los indios gorreones. “El territorio que hoy cobija al municipio ha estado poblado desde mucho antes de la llegada de los españoles. En las riveras del río se ubicaron los indios gorreones y, desde la llegada del encomendero Pedro María Marmolejo, se adhirió a la jurisdicción colonial de la corona española”, agregó la publicación.

Turismo

Los encantos del mágico ‘mirador del Valle del Cauca’, un pueblo patrimonio imperdible para visitar a dos horas y media de Cali

Durante la colonia, Riofrío perteneció a Roldanillo y luego a Cali. Ya en el periodo republicano fue jurisdicción de Buenaventura y Tuluá. Finalmente, en 1923, fue erigido como municipio vallecaucano.

“Formó parte del municipio de Buenaventura, luego de Tuluá y, por último, en 1882, del distrito de Huasano. Los siguientes 30 años el crecimiento de Riofrío fue exponencial y en ello fue clave el cultivo de café. En 1923 se erigió oficialmente como municipio y, desde entonces, forma parte del departamento del Valle”, subrayó el portal.

Riofrío
El municipio de Riofrío, en el Valle, es uno de los destinos cafeteros para no perderse. Foto: Tomada: Paisaje Cultural Cafetero.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se destaca, en primer lugar, el páramo del Duende. Cabe anotar que los recorridos por esta área se realizan única­mente en la “zona amortiguadora” del parque, según señala Rutas del Paisaje Cafetero.

Otro atractivo es la iglesia de Fenicia, con arquitectura en bareque o cubierta de madera.

El pueblo vallecaucano dibujado entre montañas y lindos paisajes, perfecto para el ecoturismo y para degustar un delicioso café

Riofrío, el cuerpo de agua que le da nombre al pueblo, también se destaca. “Los charcos naturales a lo largo de su lecho permiten a los turistas disfrutar de la naturaleza a plenitud”, agrega el sitio web.

En materia cultural se destacan festividades como el Carnaval del Duende. “Este certamen tiene como objetivo pro­mover la importancia de los recursos naturales de la región mediante activi­dades de carácter cultural y lúdico, rea­lizadas en un ambiente festivo”, señala Rutas del Paisaje Cafetero.

Otro evento destacado son las fiestas del retorno. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, son un espacio para “recuperar los lazos y el tejido social de las familias y habitantes de la comunidad”, tras la violencia que azotó la población.

Noticias Destacadas