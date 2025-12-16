El departamento del Valle del Cauca es uno de los destinos ideales para visitar en un periodo de vacaciones. Es un territorio que invita a descubrir una rica cultura, naturaleza y gastronomía, en donde se fusiona lo mejor de la Costa Pacífica con la Región Andina.

En esta zona del territorio nacional los viajeros se encuentran con tradiciones afrocolombianas, indígenas y mestizas, lo cual se refleja en sus coloridas celebraciones y danzas en diferentes municipios y áreas del departamento.

Desde el punto de vista natural, estas tierras son ricas en diversidad de paisajes, que van desde las playas del Pacífico hasta las montañas andinas, ideales para quienes buscan ecoturismo y contacto directo con la naturaleza.

Por ejemplo, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali es un paraíso para los amantes del senderismo y el avistamiento de aves, mientras que el río Cauca ofrece escenarios de una gran belleza.

El senderismo es una de las principales actividades en el municipio El Dovio. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Este departamento cuenta con 42 municipios y uno de ellos es El Dovio, que destaca por sus encantos cafeteros y debido a que está rodeado de montañas y lindos paisajes.

Está ubicado al norte del departamento y sus habitantes conviven con una mezcla de valluno con paisa, debido a la colonización antioqueña y caldense que hubo en la zona, según indica la Gobernación del Valle.

Las características de este destino se relacionan mucho con su nombre, que en lengua indígena traduce “rodeado de montañas”, un significado que va muy en línea con la belleza y atractivos de estas tierras, que están llenos de tranquilidad.

Este lugar es considerado como una de las puertas secretas para entrar a varias maravillas del mundo natural. Una de ellas es la Serranía de los Paraguas, que es conocido como un ecosistema vital a nivel regional e incluso mundial, en el que se encuentra un bosque de niebla rodeado de aves y animales silvestres.

El Dovio es uno de los municipios cafeteros del Valle del Cauca. | Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

Otro de los encantos es la cascada El Salto, un sitio imponente por su gran altura y belleza, así como la piscina natural San José, en la que se unen dos ríos importantes: el Garrapatas y el Dovio.