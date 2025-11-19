El Valle del Cauca es un departamento con una amplia lista de encantos. Se ha consolidado como un destino ideal para quienes buscan una mezcla de cultura, naturaleza, tradición y rica gastronomía.

Es un territorio en el que se aprecian lindos paisajes y es posible realizar diversidad de actividades al aire libre como senderismo y avistamiento de aves. Además, su clima cálido y su variada biodiversidad hacen de esta zona un paraíso para quienes disfrutan de la naturaleza y la aventura.

Este departamento cuenta con 42 municipios, uno de los cuales es conocido como ‘tierra del idilio’, que ofrece una agradable temperatura promedio de 24 grados centígrados. Información de la Gobernación del Valle indica que se trata de El Cerrito, que descansa sobre las planicies del Río Cauca y la zona montañosa de la cordillera central.

Se le reconoce por ser zona de extensos cultivos de caña de azúcar y de uva, pero es María, la reconocida novela del escritor Jorge Isaacs, la que ha tenido una gran influencia para que este municipio resulte muy llamativo para los turistas.

Hacienda El Paraíso en El Cerrito, Valle del Cauca | Foto: Cortesía - Alcaldía de El Cerrito - Valle/API.

Precisamente en sus tierras se encuentra la Hacienda El Paraíso, espacio en el que se recreó la mencionada obra literaria. Este lugar, de acuerdo con la Gobernación, les da la bienvenida a cientos de visitantes diarios en temporada alta. Allí, se esconden los secretos del amor prohibido entre Efraín y María, además de todas las reliquias del Siglo XVIII que se conservan en la casa.

Allí, en esta Casa Museo, además de una visita guiada, los visitantes pueden encontrar una tienda de recuerdos, estudio fotográfico de época, cafetería y el hotel Piedemonte.

Alrededor se aprecian canales de agua construidos para evitar el paso de insectos y serpientes y garantizar la frescura en el interior. Además, la casa cuenta con balcones y una de las particularidades es que está rodeada de frondosa vegetación.

El Cerrito es uno de los pueblos para visitar en el Valle del Cauca. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros sitios de interés de El Cerrito

Sin embargo, la Hacienda El Paraíso no es lo único para conocer en este destino vallecaucano. Dado que es un territorio que destaca por sus cultivos de caña, allí también se encuentra el Museo de la Caña de Azúcar y bodegas de vino.

Es un destino en el que es posible realizar actividades al aire libre y practicar deportes extremos. Uno de los lugares imperdibles, según la Alcaldía Municipal, es la Maloca de los Vientos, un mirador de cuatro pisos donde puede disfrutar del paisaje del Valle del Cauca a 1.550 sobre el nivel del mar. Allí es posible vivir diversas experiencias de aventura.