Suscribirse

Turismo

Así es el ‘pueblo de los duendes’ en el Valle del Cauca, un destino ideal para los amantes de la aventura

Este destino se encuentra ubicado a dos horas de Cali, capital del departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
6 de noviembre de 2025, 6:39 p. m.
Riofrío, Valle del Cauca
Este municipio es uno de los destinos cafeteros en el Valle del Cauca. | Foto: Cortesía: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API

El Valle del Cauca es una región conocida por sus paisajes variados, su riqueza cultural y su rica gastronomía. Es un destino ideal para los amantes del deporte y la aventura, con opciones para practicar ciclismo de montaña, senderismo y deportes acuáticos, además de parapente en algunos de sus municipios.

Contexto: El pequeño pueblo del Valle del Cauca que exhibe una calle llena de arte y mucho color; es un imperdible atractivo turístico

A este territorio se le reconoce por sus miradores panorámicos, ríos cristalinos, cascadas, montañas, valles y pueblos que vale la pena conocer en unos días de vacaciones. Entre sus joyas ocultas se encuentra el corregimiento de Fenicia, en el municipio de Riofrío, que ha ganado relevancia como un lugar turístico destacado.

Estatuas de duendes

En este sitio se encuentra el Mirador del Valle, que cuenta con un tobogán arcoíris, bicicletas aéreas que ofrecen lindas vistas y una variada oferta gastronómica para todos los gustos.

Riofrío, Valle
Este municipio del Valle del Cauca brinda diversos atractivos para los viajeros. | Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API

A este corregimiento también se le reconoce por el misterio y la leyenda, ganándose el apelativo de ‘pueblo de los duendes’. En este punto los visitantes se encuentran con estatuas de duendes que adornan diversos puntos de este lugar.

Se dice que el duende de Fenicia es conocido por su papel protector del páramo que lleva su nombre, el Páramo del Duende. Las historias de los habitantes apuntan a que este personaje ayudaba a preservar la naturaleza y, en algunos casos, guiaba a los visitantes por caminos enigmáticos que los hacían perderse en el páramo, un lugar de gran belleza y misterio, en el que los recorridos turísticos se realizan única­mente en la zona amortiguadora del parque.

Contexto: Así es ‘la ciudad de los vientos’ en el Valle del Cauca, un mágico destino ideal para el turismo de naturaleza

En el corregimiento de Fenicia, además de las estatuas, los viajeros se encuentran con una iglesia que se caracteriza por tener una arquitectura popular en la que predomina el bahareque y está cubierta de madera.

El portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que en Riofrío se celebran actividades como el Carnaval del Duende, un evento cultural que tiene como objetivo pro­mover la importancia de los recursos naturales de la región mediante activi­dades de carácter lúdico, rea­lizadas en un ambiente festivo.

Cultivo de café
Este municipio vallecaucano hace parte del Paisaje Cultural Cafetero. | Foto: Getty Images

En este pueblo del Valle del Cauca, que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en el 2011, los turistas pueden disfrutar de charcos naturales, que les permiten a los turistas realizar diversas actividades, mientras tienen pleno contacto con la naturaleza.

Este destino vallecaucano se destaca por tener una variada oferta ambiental que ofrece riquezas hídricas, como su renombrado río, y de flora, fauna, bosques y de ecoturismo.

Además, su casco urbano muestra a los visitantes sitios de interés cultural como su plaza central, las iglesias San María Magdalena y Nuestra Señora del Carmen, el centro recreacional municipal, o el balneario los ríos, indica el sitio web Paisaje Cultural Cafetero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. United Airlines devolverá el dinero a pasajeros que decidan no volar durante el cierre del Gobierno de EE. UU.

2. Una persona se desmayó en el Despacho Oval de la Casa Blanca mientras Trump hacía un anuncio. Este es el angustiante video

3. Santa Fe da el primer palo del mercado: estaría por ganarle fichaje a Millonarios y Junior

4. Evite comparendos: horario y placas que no pueden circular en Medellín durante este viernes 7 de noviembre

5. Valentina Lizcano habló de sus intentos de sobredosis y la difícil situación que la hizo detenerse

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoValle del Caucavacaciones

Noticias Destacadas

Viotá, Cundinamarca

El municipio donde se encuentra el puente de cristal más largo de Colombia: está a pocas horas de Bogotá

Redacción Turismo
Villagarzón, Putumayo

El municipio conocido como el “corazón del Putumayo”, un destino que enamora con su riqueza natural

Redacción Turismo
Riofrío, Valle del Cauca

Así es el ‘pueblo de los duendes’ en el Valle del Cauca, un destino ideal para los amantes de la aventura

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.