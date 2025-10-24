El Valle del Cauca es una región que destaca por su clima cálido y lindos paisajes que lo hacen único e ideal para visitar en cualquier época del año. Es un destino de gran riqueza cultural y gastronómica que se complementa con su oferta natural.

Es un territorio que alberga 42 municipios, en los cuales los viajeros tienen diversidad de planes para hacer y lugares para conocer. Además de su capital, Cali, que es, sin duda, uno de los principales atractivos del departamento, sus pueblos son encantadores y llaman a vivir experiencias únicas.

En la lista se incluye La Cumbre, que limita al sur con Cali y Yumbo, por lo que es un destino ideal para escaparse del ritmo agitado de la ciudad, pues se encuentra muy cerca de la capital.

El senderismo es una de las principales actividades en el municipio de La Cumbre. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Información de la Gobernación del departamento indica que es un territorio con zonas montañosas que son el hogar de hermosos bosques ideales para los amantes de la naturaleza y para pasar momentos tranquilos.

En la lista de atractivos naturales se encuentra la Reserva Forestal de Bitaco, ubicada en la zona sur del municipio, un lugar perfecto para los turistas que van en búsqueda del avistamiento de aves y de realizar recorrido ecológicos.

Sitios de interés

A esto se suman el Museo Arqueológico Sol de Luna y el Hotel Ecoturístico Balcón de las Heliconias, que también hacen parte de los tesoros cumbreños para los viajeros. En el primero, se puede observar una colección de piezas precolombinas elaboradas por los primeros habitantes de la zona y, en el segundo, es posible pasar la noche mientras se disfruta del dulce aroma de más de 260 especies de heliconias, en medio de un colorido ambiente natural.

El sancocho de gallina es uno de los platos para degustar en este destino turístico. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la Gobernación, otros atractivos de este destino vallecaucano son el charco “El Diablo”, que es uno de los lugares más conocidos de la zona. Allí los turistas pueden sumergirse en sus aguas color turquesa, en medio de una agradable vegetación.

En el casco urbano, uno de los principales planes es caminar por la plaza principal e interactuar con sus habitantes, quienes transmiten sus costumbres y tradiciones. La información de la mencionada fuente indica que la panadería central, ubicada en esta zona del poblado, es reconocida por producir los suspiros más deliciosos del Valle, que en otros lugares del mundo se conocen como “merengues”. Se dice que su sabor allí es único y sin igual.