Colombia se caracteriza por ofrecerles a los viajeros una combinación de naturaleza, cultura y gastronomía y el Valle del Cauca no es la excepción. En este departamento, los turistas se encuentran con una variada geografía que abarca desde hermosos valles hasta montañas, con sitios ideales para el ecoturismo y la aventura.

El Valle se destaca por ofrecer una rica herencia cultural, reflejada en sus festividades como la Feria de Cali, una de las más famosas de Colombia, y sus tradiciones gastronómicas como el sancocho de gallina o el jugo de caña con panela.

En su territorio alberga 42 municipios y uno de ellos es Dagua, en donde, según sus habitantes, ‘florece el amor’ y es por esta razón por la que esta zona es conocida como la tierra de la piña, la fruta dulce que enamora, indica información de la Gobernación del Valle. Allí se disfruta de esta fruta en forma de postre, helado, cubitos o en su empaque natural.

La piña es una de las frutas consumidas en Dagua, Valle del Cauca. | Foto: Getty Images

También se le conoce como el municipio del “quereme”, pues en sus montañas crece esta planta milenaria que hace centenares de años era utilizada por los indígenas de la zona para distintos fines, entre ellos, el popular poder de enamoramiento. Se dice que es una flor afrodisiaca que se encuentra casi extinta. Sus hojas son muy aromáticas y en la actualidad hay quienes la usan con fines medicinales.

De acuerdo con la Gobernación, las montañas, ríos y cascadas que forman parte de la riqueza natural de este lugar, seducen a sus visitantes en las tardes calurosas, pero sobre todo los domingos y festivos, cuando las familias de Cali y otros destinos de la zona llegan hasta allí para divertirse.

Es un territorio en donde adultos y niños se embarcan en grandes neumáticos para conquistar la corriente de sus ríos y disfrutar de la tranquilidad de sus charcos, en medio de un ambiente tranquilo.

El tubing es una de las actividades que se pueden realizar en Dagua, Valle del Cauca. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Este lugar es reconocido como un paraíso natural, perfecto para los aventureros que quieren explorar las sorpresas que les ofrece. Se dice que Dagua es paso obligado para quienes viajan entre Cali, la capital del departamento, y Buenaventura.

Cuenta con corregimientos altamente turísticos y lugares como El Queremal, donde es posible disfrutar de uno de los mejores eventos para disfrutar de la música, conocido como Encuentro de Música Andina Colombiana y Suramericana del Queremal.