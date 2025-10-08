Suscribirse

Turismo

Estos son los atractivos de la tierra de la piña en el Valle del Cauca, un tesoro ideal para el ecoturismo

Este destino se encuentra a una hora de Cali, capital del departamento.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Turismo
8 de octubre de 2025, 8:47 p. m.
Reunión de empresarios del turismo con la alcaldesa de Dagua y autoridades, para lanzar estrategias de turismo en esta zona del Valle del Cauca. Foto Jorge Orozco / El País.
Este municipio tiene atractivos que vale la pena conocer. | Foto: Jorge Orozco

Colombia se caracteriza por ofrecerles a los viajeros una combinación de naturaleza, cultura y gastronomía y el Valle del Cauca no es la excepción. En este departamento, los turistas se encuentran con una variada geografía que abarca desde hermosos valles hasta montañas, con sitios ideales para el ecoturismo y la aventura.

El Valle se destaca por ofrecer una rica herencia cultural, reflejada en sus festividades como la Feria de Cali, una de las más famosas de Colombia, y sus tradiciones gastronómicas como el sancocho de gallina o el jugo de caña con panela.

Contexto: Así es ‘la ciudad de los vientos’ en el Valle del Cauca, un mágico destino ideal para el turismo de naturaleza

En su territorio alberga 42 municipios y uno de ellos es Dagua, en donde, según sus habitantes, ‘florece el amor’ y es por esta razón por la que esta zona es conocida como la tierra de la piña, la fruta dulce que enamora, indica información de la Gobernación del Valle. Allí se disfruta de esta fruta en forma de postre, helado, cubitos o en su empaque natural.

Piña
La piña es una de las frutas consumidas en Dagua, Valle del Cauca. | Foto: Getty Images

También se le conoce como el municipio del “quereme”, pues en sus montañas crece esta planta milenaria que hace centenares de años era utilizada por los indígenas de la zona para distintos fines, entre ellos, el popular poder de enamoramiento. Se dice que es una flor afrodisiaca que se encuentra casi extinta. Sus hojas son muy aromáticas y en la actualidad hay quienes la usan con fines medicinales.

Contexto: Así es el “pueblo que enamora” en el Valle del Cauca, un mágico lugar de estilo colonial y tesoros naturales a una hora de Cali

De acuerdo con la Gobernación, las montañas, ríos y cascadas que forman parte de la riqueza natural de este lugar, seducen a sus visitantes en las tardes calurosas, pero sobre todo los domingos y festivos, cuando las familias de Cali y otros destinos de la zona llegan hasta allí para divertirse.

Es un territorio en donde adultos y niños se embarcan en grandes neumáticos para conquistar la corriente de sus ríos y disfrutar de la tranquilidad de sus charcos, en medio de un ambiente tranquilo.

Tubing
El tubing es una de las actividades que se pueden realizar en Dagua, Valle del Cauca. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Este lugar es reconocido como un paraíso natural, perfecto para los aventureros que quieren explorar las sorpresas que les ofrece. Se dice que Dagua es paso obligado para quienes viajan entre Cali, la capital del departamento, y Buenaventura.

Cuenta con corregimientos altamente turísticos y lugares como El Queremal, donde es posible disfrutar de uno de los mejores eventos para disfrutar de la música, conocido como Encuentro de Música Andina Colombiana y Suramericana del Queremal.

Uno de los grandes atractivos de Dagua es su clima que les ofrece experiencias muy especiales a los viajeros y lo mejor es que está a solo una hora de Cali, por lo que ir hasta allí resulta fácil.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aumenta el caos en vuelos en Estados Unidos por el cierre parcial del gobierno

2. “Lo inevitable está cerca”: aliado de Trump predice la caída de Nicolás Maduro en medio de elevadas tensiones en el Caribe

3. Vidente colombiano vaticinó el fuerte accidente de Zion: “Su vida estaría perjudicada”

4. Linda Caicedo se fue de triplete en Champions League: destiló magia pura con Real Madrid

5. Colombia se deshizo de Sudáfrica y avanza a cuartos del Mundial Sub-20: así fueron los goles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoValle del Cauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.