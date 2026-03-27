Planes para disfrutar Bogotá durante la Semana Santa

Durante esta Semana Santa, Bogotá espera la llegada de alrededor de 320.000 turistas, según cifras del Observatorio de Turismo.

De ellos, el 86% sería de origen nacional y el 14%, internacional. En comparación con 2025, se proyecta un crecimiento del 13% en la llegada de turistas extranjeros.

En el marco de esta temporada, la capital del país ofrece a sus visitantes una combinación de cultura, sabores locales, naturaleza y recorridos patrimoniales que permiten vivir estos días desde múltiples experiencias.

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Rutas turísticas

En ese sentido, la Alcaldía destaca varias rutas que permiten recorrer sus templos y lugares emblemáticos a pie.

Ruta Centro Histórico – La Candelaria: Integra templos representativos como la Catedral Primada de Bogotá, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de San Ignacio, Las Aguas, Las Nieves, Veracruz, San Agustín y El Carmen, en un recorrido peatonal que conecta historia, arquitectura y tradición.

Ruta Chapinero: un trayecto que refleja la evolución arquitectónica y espiritual de la ciudad, pasando por la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, La Porciúncula, El Pilar, Cervantes, Santa María de los Ángeles y La Inmaculada.

Catedral Primada de Bogotá en la Plaza Bolívar. Foto: Getty Images

Circuitos de fe y peregrinación: incluyen visitas a Monserrate, al Santuario del Divino Niño Jesús en el sur de la ciudad y otros espacios icónicos que hacen parte de la tradición religiosa bogotana.

“Esta experiencia también visibiliza la diversidad de credos presentes en la ciudad, como el Templo de Bogotá de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Mezquita Abou Bakr Al-Siddiq, que hacen parte del circuito de turismo religioso y cultural”, señala el Instituto Distrital de Turismo.

Cultura

Adicionalmente, del 27 de marzo al 5 de abril, el Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV 2026 convierte a la ciudad en epicentro de las artes escénicas con programación nacional e internacional.

A esto se suma la posibilidad de recorrer espacios emblemáticos como el Museo del Oro, el Museo Botero, el Museo Nacional de Colombia y el Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO, así como caminar por La Candelaria, descubrir galerías independientes y disfrutar de teatros, bibliotecas y centros culturales activos durante toda la temporada.

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Gastronomía

La Semana Santa también es una oportunidad para descubrir Bogotá desde sus sabores. Las plazas distritales de mercado con vocación turística, como la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, la Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia y la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, permiten conectarse con la cocina tradicional y popular.

A esto se suman zonas gastronómicas reconocidas como Zona G, Zona T, Usaquén, Chapinero Alto y el Parque de la 93, donde conviven propuestas de autor, cafés, cocina internacional y recetas típicas.

Cerros y parques urbanos

Por otra parte, para quienes buscan descanso y conexión con el entorno, los Cerros Orientales de Bogotá ofrecen senderos como Quebrada La Vieja, Las Moyas, Santa Ana–La Aguadora y Guadalupe–Aguanoso, con acceso mediante reserva previa.

En Monserrate, el sendero El Paramuno permite vivir una experiencia ecológica y contemplativa. Espacios como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, el Mirador de Los Nevados y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis complementan esta oferta de bienestar en medio de la ciudad.