Semana Santa 2026: estas son las ciudades colombianas que llaman la atención de los viajeros extranjeros

Semana Santa, además de ser considerada de recogimiento y reflexión por millones de personas, también es aprovechada por muchos para tomar un tiempo de descanso o vacaciones, viviendo experiencias diferentes.

Monserrate en Semana Santa 2026: horarios y recomendaciones para visitar este importante santuario en Bogotá

En Colombia, este año han cambiado las tendencias y algunas ciudades llaman la atención de los viajeros extranjeros interesados en conocer y vivir experiencias urbanas, más que de sol y playa. Medellín, Cali y Bogotá ganan espacio en las preferencias de quienes visitan el país.

Así lo muestran las tendencias de reservas realizadas en plataformas como Civitatis, en donde un tour por la capital antioqueña o un recorrido por la Comuna 20 en Cali y la visita a Monserrate y a la Catedral de Sal de Zipaquirá toman relevancia para los días santos de 2026.

La Catedral de Sal de Zipaquirá gana espacio en las preferencias de los viajeros para Semana Santa 2026. Foto: Grabriel Celis

En este tipo de planes encajan tanto las familias como las personas que viajan solas, con actividades definidas desde el inicio y mayor interés por combinar más de una en un mismo día.

Queda claro que para la Semana Mayor, las tendencias apuntan hacia las experiencias urbanas, después de temporadas más inclinadas hacia los planes de naturaleza y playa, tal como sucedió el año pasado cuando en las preferencias de las reservas aparecía Cartagena en primer lugar, Guatapé en Antioquia y destinos como San Andrés, Santa Marta y el Eje Cafetero ganando peso.

Semana Santa en Bogotá: una oportunidad para compartir y disfrutar en familia con planes para todos los gustos

Experiencias urbanas

Esa tendencia hacia las experiencias urbanas también se evidencia en el comportamiento de los colombianos que viajarán al exterior durante la temporada. Ciudades como Roma, Madrid, París, Barcelona y Buenos Aires lideran las reservas y consolidan el peso de las grandes capitales en la Semana Mayor.

Roma se consolida como la ciudad preferida por los colombianos que planean ir al extranjero en Semana Santa. Foto: Getty Images

Las visitas culturales mantienen un lugar destacado, pero sobresalen los paseos en barco y los traslados. Una combinación que habla de viajeros que quieren aprovechar mejor el tiempo en el destino al que llegan.

Nicolás Posse, country Manager Argentina & Regional Business Development South America de Civitatis, indica que lo que deja esta Semana Santa no es solo un cambio de nombres en el ranking, sino una diferencia en la manera de viajar.

Asegura que, mientras en 2025 ganaban más terreno la naturaleza y la playa, en 2026 las ciudades vuelven a tomar fuerza, tanto en los viajes de los colombianos al exterior como en la forma en que los extranjeros están recorriendo Colombia.