Turismo

Monserrate en Semana Santa 2026: horarios y recomendaciones para visitar este importante santuario en Bogotá

Se proyecta la asistencia de más de 200.000 personas.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 6:41 p. m.
Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Panorámica de Monserrate y Bogotá. Foto: Invest in Bogotá.

Entre el 28 de marzo y 5 de abril, miles de personas visitarán el cerro de Monserrate, el cerro tutelar de Bogotá y uno de los principales destinos para disfrutar en Semana Santa.

"Este santuario alberga las imágenes del Señor Caído, figura del ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín y una réplica de la Virgen de Montserrat, igual a la del Monasterio de Montserrat de Barcelona, España", destaca la Alcaldía de Bogotá.

Y agrega: “Monserrate es un lugar ideal para encontrar recogimiento, oración y paz para el espíritu, especialmente en Semana Santa. El Señor Caído de Monserrate encierra muchos misterios y se centra en las creencias, ritos y milagros que muchas personas le atribuyen. En el lugar se pueden adquirir artesanías al igual que distintas propuestas de platos típicos. Se destaca el restaurante Casa San Isidro”.

Para subir a Monserrate se puede caminar por su sendero. Para esta temporada de Semana Santa 2026, se proyecta la asistencia de más de 200.000 personas.

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Horarios de operación del sendero de Monserrate durante Semana Santa 2026

  • El sendero estará habilitado del domingo de ramos el 29 de marzo al domingo de resurrección 5 de abril, en horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. El día martes 31 de marzo de 2026, el sendero estará cerrado por mantenimiento.
  • Importante: por razones de aforo y seguridad, el ingreso puede cerrarse antes de la 1:00 p.m.
  • El descenso máximo permitido será hasta las 4:00 p.m.
Bogotá, Colombia: Cerro de Monserrate
El Cerro de Monserrate es uno de los más transitados por los feligreses en Bogotá durante la Semana Santa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Recomendaciones generales para los visitantes

Para un ascenso seguro, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomienda:

  • No ingresar con mascotas.
  • Llevar hidratación, protector solar y gorra.
  • Usar únicamente la ruta autorizada.
  • No tomar fotos ni videos durante el recorrido; solo está permitido en la parte superior del sendero.
  • Está restringido el ingreso de:
    • Niños menores de un metro de estatura.
    • Personas mayores de 75 años.
    • Personas con dificultades de movilidad (se recomienda utilizar el funicular o teleférico).
  • No se permite el ingreso con coches ni caminadores.
  • Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.
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Recomendaciones de salud

  • El ascenso no está recomendado para:
  • Mujeres en estado de embarazo.
  • Personas con enfermedades cardíacas.
  • Personas con hipertensión, hipotensión o diabetes descontrolada.
  • Personas con enfermedades respiratorias crónicas (asma, EPOC).
  • Personas con movilidad reducida.

Ascenso y descenso del Cerro de Monserrate por funicular o teleférico

Si visita en Semana Santa el Cerro de Monserrate, puede ascender o descender a través del funicular o teleférico, que prestan servicios en los siguientes horarios:

  • Lunes a sábados, 6:30 a. m. a 10:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 10:00 p. m.
  • Domingos de 5:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.
  • Días festivos de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.