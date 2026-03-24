Monserrate en Semana Santa 2026: horarios y recomendaciones para visitar este importante santuario en Bogotá

Entre el 28 de marzo y 5 de abril, miles de personas visitarán el cerro de Monserrate, el cerro tutelar de Bogotá y uno de los principales destinos para disfrutar en Semana Santa.

"Este santuario alberga las imágenes del Señor Caído, figura del ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín y una réplica de la Virgen de Montserrat, igual a la del Monasterio de Montserrat de Barcelona, España", destaca la Alcaldía de Bogotá.

Y agrega: “Monserrate es un lugar ideal para encontrar recogimiento, oración y paz para el espíritu, especialmente en Semana Santa. El Señor Caído de Monserrate encierra muchos misterios y se centra en las creencias, ritos y milagros que muchas personas le atribuyen. En el lugar se pueden adquirir artesanías al igual que distintas propuestas de platos típicos. Se destaca el restaurante Casa San Isidro”.

Para subir a Monserrate se puede caminar por su sendero. Para esta temporada de Semana Santa 2026, se proyecta la asistencia de más de 200.000 personas.

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Horarios de operación del sendero de Monserrate durante Semana Santa 2026

El sendero estará habilitado del domingo de ramos el 29 de marzo al domingo de resurrección 5 de abril, en horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. El día martes 31 de marzo de 2026, el sendero estará cerrado por mantenimiento.

Importante: por razones de aforo y seguridad, el ingreso puede cerrarse antes de la 1:00 p.m.

El descenso máximo permitido será hasta las 4:00 p.m.

El Cerro de Monserrate es uno de los más transitados por los feligreses en Bogotá durante la Semana Santa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Recomendaciones generales para los visitantes

Para un ascenso seguro, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomienda:

No ingresar con mascotas.

Llevar hidratación, protector solar y gorra.

Usar únicamente la ruta autorizada.

No tomar fotos ni videos durante el recorrido; solo está permitido en la parte superior del sendero.

Está restringido el ingreso de:

Niños menores de un metro de estatura. Personas mayores de 75 años. Personas con dificultades de movilidad (se recomienda utilizar el funicular o teleférico).

No se permite el ingreso con coches ni caminadores.

Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

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Recomendaciones de salud

El ascenso no está recomendado para:

Mujeres en estado de embarazo.

Personas con enfermedades cardíacas.

Personas con hipertensión, hipotensión o diabetes descontrolada.

Personas con enfermedades respiratorias crónicas (asma, EPOC).

Personas con movilidad reducida.

Ascenso y descenso del Cerro de Monserrate por funicular o teleférico

Si visita en Semana Santa el Cerro de Monserrate, puede ascender o descender a través del funicular o teleférico, que prestan servicios en los siguientes horarios:

Lunes a sábados, 6:30 a. m. a 10:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 10:00 p. m.

Domingos de 5:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.

Días festivos de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.