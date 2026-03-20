El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, tiene 125 municipios con mútiples atractivos.

Uno de ellos es Liborina, ubicado a 80 kilómetros de Medellín, una distancia de más de dos horas en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población es llamada la ‘tierra de contrastes’, “gracias a sus hermosos paisajes que varían desde el bosque seco tropical en la parte baja junto con el bosque alto andino en la parte alta”.

“En este rincón de Antioquia se desarrollan distintos climas y productos agropecuarios”, agrega.

“En conjunto, el territorio liborino parece un mosaico o paleta de pintor, ya que se combinan las distintas gradaciones del ocre y verde, mezclándose con una arquitectura colorida y variada que preserva aún las huellas de aquellos forjadores de la colonización antioqueña del siglo XIX”, subraya.

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

Su historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde se encuentra el municipio estuvo habitado inicialmente por comunidades indígenas nutabes y tahamíes.

El poblado se fundó el 7 de marzo de 1832. Meses después, se realizaron los trámites para la creación de la parroquia y su escisión de Sacaojal (Olaya). Fue erigido municipio en el año de 1833, cuando el entonces gobernador de Antioquia ordenó la creación del municipio con el nombre Liborina, para honrar la memoria de Liborio Mejía, héroe de la independencia.

Parque principal de Liborina, Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Liborina en Antioquia

Atractivos

Entre los principales atractivos de Liborina se encuentra el Pueblo de las Plazas. Engloba las tres plazas principales (plaza Simón Bolívar, plaza de las Misericordias, plaza de la Independencia), “abarcando una variedad cultural y cumpliendo con diferentes propósitos”.

El páramo de Santa Inés es otro sitio destacado, el cual comparte su jurisdicción con otros municipios.

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La quebrada Juan García también es imperdible. Es uno de los principales cuerpos de agua que baña al municipio. Otras quebradas más pequeñas como La Porquera y la Venta desembocan en ella.

La cuenca hidrográfica es un referente natural de Liborina. “La variedad de fuentes hídricas en Liborina le ha permitido tener un potente desarrollo. Las quebradas Pamplona y Socorro, conforman otras de las principales del municipio”, agrega Antioquia Travel.

El cerro de la Cruz también se destaca. “Como su nombre lo indica, este dispone de una cruz insignia en la parte más alta de su elevación. Cuenta con múltiples caminos ecológicos para acceder de manera sencilla, con el fin de pasar un bueno momento al aire libre”, agrega el portal turístico antioqueño.