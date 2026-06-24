Así es el municipio boyacense cuyo nombre se dio en honor a un tratado de paz, un destino con tradición minera e historia

El departamento de Boyacá se destaca por sus grandes atractivos naturales y culturales. Ubicado en la región andina, este departamento ofrece experiencias para viajeros que buscan descanso, aventura, gastronomía y patrimonio cultural.

Uno de sus 123 municipios es Paz del Río, ubicado a 104 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

Su nombre se dio en homenaje al tratado de paz firmado entre Colombia y Perú el 24 de mayo de 1934, en Río de Janeiro (Brasil), tras la guerra que se dio entre los dos países por una disputa territorial.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), antes de la llegada de los españoles, en el territorio donde se encuentra el municipio habitaron los indígenas Chitagoto que dependían del cacique Tundama.

“En 1683, el caserío de Chitagoto fue agregado a Sativanorte. En 1834 se fundó el distrito parroquial La Paz; en 1933 el poblado sufrió un deslizamiento de tierra que obligó al traslado del naciente municipio hacia el sector de Huerta Grande, señala la publicación en su portal web.

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“En 1938 la Asamblea de Boyacá aprobó la explotación de las minas de hierro encontradas en Paz de Río y, desde entonces, el escenario económico, natural, social y cultural del municipio y sus habitantes ha cambiado de modo significativo”, subraya Situr Boyacá.

Este municipio boyacense tiene gran relevancia en esta región del país. Foto: Situr Boyacá/API

El municipio minero de Boyacá

Paz del Río es llamado el municipio minero del departamento. Aunque sus pobladores realizan labores agrícolas, ganaderas y artesanales, la actividad minera la que ocupa el principal renglón de su economía. Desde 1948, “la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río, una de las empresas siderúrgicas más grandes de Colombia y responsable del casi 30% de la fabricación de acero en el país, tiene asiento en el sector del Uvo. Es considerada una de las mayores generadoras de empleo en la región”.

El municipio de Boyacá cuyo origen se dio por una finca donada, un destino de bellos paisajes y gran riqueza cultural

Entre sus principales sitios de interés se encuentran los picos de Pan de Azúcar y La Chorrera, la planta de Acerías Paz del Río, la piscina municipal y el Malecón que está situado a orillas del río Chicamocha.

En materia de gastronomía, los principales platos son el cabrito y el cordero asado. Y los principales eventos culturales son el Reinado Nacional de la Minería, las fiestas en honor a la Santísima Trinidad y el Día del Campesino.