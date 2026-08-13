Así es el lago navegable más alto del mundo: está en Sudamérica y a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar

Uno de los mayores atractivos naturales de Sudamérica es el lago Titicaca, ubicado en los límites entre Perú y Bolivia, a 3.810 metros sobre el nivel del mar.

Esto lo convierte en el lago navegable más alto del mundo, con profundidades de hasta 281 metros y una extensión de 8.300 km².

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De acuerdo con la Unesco, este es un lugar de excepcional belleza y ricas tradiciones culturales que rodean los sitios indígenas. “Se dice que las aguas del lago Titicaca son la cuna de las civilizaciones andinas, incluyendo la inca y la tiwanaku. El hecho de que sus aguas se hayan elevado con el paso del tiempo, enterrando bajo las olas a muchas antiguas viviendas lacustres, ha despertado el interés por descubrir el lago arqueológicamente”, señaló la organización.

En su territorio, “existe un conjunto de islas donde se practican aún costumbres de sus antepasados y que parecen haber salido de una fábula del escritor más creativo, en las que se puede hacer turismo comunitario en su forma más pura: viven en armonía con la geografía que los rodea y aprovechan todo lo que les otorga la naturaleza para salir adelante en su día a día”, agregó el portal Perú Travel.

Estas islas son Taquile, Amantaní y Uros, las cuales se pueden conocer a través de lanchas y botes hechos de totora, material natural con el que también crearon la base de sus islas.

“En Taquile, puedes encontrar vestigios de las antiguas construcciones, además de asombrarte con el maravilloso arte que emerge de las manos de sus habitantes: son unos expertos en crear textiles únicos en el mundo, ya que plasman sus vivencias, tradiciones y cultura en ellos”, añadió Perú Travel.

Entretanto, Amantaní es considerado el lugar predilecto para pasar “una noche como lo hacían los antiguos aymaras, antepasados de los actuales habitantes de la isla. Campos rodeados de eucaliptos y flores de la cantuta, donde la gente se dedica a la agricultura para que no falte la comida en la mesa”.

Uno de los mayores atractivos naturales de Sudamérica es el lago Titicaca. Foto: PROMPERÚ

Otros atractivos de Perú

Machu Picchu

También conocido como la ciudad perdida de los incas, este lugar es considerado una de las siete maravillas del mundo, no solo por su historia, sino también por su ubicación geográfica, a 2.500 metros de altitud, rodeado de selvas, lo que lo convierte en un sitio único.

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Cusco

Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad cuenta con edificios coloniales que sumergen a los turistas en su historia y magia. Allí es posible aventurarse en sus altas montañas y vivir una experiencia única e inolvidable, así como recorrer su catedral, una de las muestras de arte religioso más importantes de todo Perú.