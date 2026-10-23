Piter Albeiro se burló de Diana Ángel por lo que le hizo un exnovio: le sacó a relucir a Petro

Piter Albeiro, reconocido por su trayectoria en la comedia colombiana, actualmente vive en Estados Unidos, desde donde continúa conectado con sus seguidores a través de las redes sociales. El humorista mantiene una presencia activa en estas plataformas, en las que comparte aspectos de sus proyectos profesionales, habla sobre sus actividades empresariales y se refiere a diferentes experiencias de su vida.
Además de mostrar detalles de su trabajo, el comediante suele pronunciarse sobre asuntos políticos de Colombia y expresar sus opiniones frente a situaciones que generan debate en el país. Estas intervenciones despiertan reacciones entre sus seguidores y otros usuarios, quienes en ocasiones respaldan sus planteamientos y en otras cuestionan sus posturas.
Recientemente, Piter Albeiro llamó la atención con una particular reacción que tuvo a una noticia relacionada con Diana Ángel, quien concedió una entrevista a La red para hablar sobre su vida personal.
De acuerdo con lo que quedó registrado, la famosa artista reveló que una expareja usó sus tarjetas de crédito sin permiso e hizo compras de las que ella no tenía conocimiento. Cuando fue a denunciar, él la acompañó sin imaginarse el desenlace que tendría.
La celebridad reveló que tiempo después descubrió que fue él, revisando información y corroborando lo que pasó.
“Diana Ángel aseguró que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito sin autorización y que él mismo la acompañó a denunciar. Un año después, según su relato, descubrió quién estaría detrás de los movimientos”, se lee en el post de X del formato de entretenimiento de Caracol Televisión.
Ante esta noticia, Piter Albeiro soltó un comentario ácido y cargado de su humor, haciendo referencia a las inclinaciones políticas de la famosa. El empresario sacó a relucir el apoyo que le dio a Gustavo Petro siempre.
“Jajajajaja, qué pecado, pero si cree en Petro... cree en cualquiera”, escribió en el comentario, sumando más de mil likes.
Jajajajaja que pecado pero si cree en Petro cree en cualquiera 😥— Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) October 23, 2026