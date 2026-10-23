Piter Albeiro se burló de Diana Ángel por lo que le hizo un exnovio: le sacó a relucir a Petro

Piter Albeiro, reconocido por su trayectoria en la comedia colombiana, actualmente vive en Estados Unidos, desde donde continúa conectado con sus seguidores a través de las redes sociales. El humorista mantiene una presencia activa en estas plataformas, en las que comparte aspectos de sus proyectos profesionales, habla sobre sus actividades empresariales y se refiere a diferentes experiencias de su vida.

Piter Albeiro no se quedó callado y dijo lo que piensa de la salida de Rodrigo Lara: “Se advertía”

Además de mostrar detalles de su trabajo, el comediante suele pronunciarse sobre asuntos políticos de Colombia y expresar sus opiniones frente a situaciones que generan debate en el país. Estas intervenciones despiertan reacciones entre sus seguidores y otros usuarios, quienes en ocasiones respaldan sus planteamientos y en otras cuestionan sus posturas.

Recientemente, Piter Albeiro llamó la atención con una particular reacción que tuvo a una noticia relacionada con Diana Ángel, quien concedió una entrevista a La red para hablar sobre su vida personal.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la famosa artista reveló que una expareja usó sus tarjetas de crédito sin permiso e hizo compras de las que ella no tenía conocimiento. Cuando fue a denunciar, él la acompañó sin imaginarse el desenlace que tendría.

La celebridad reveló que tiempo después descubrió que fue él, revisando información y corroborando lo que pasó.

“Diana Ángel aseguró que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito sin autorización y que él mismo la acompañó a denunciar. Un año después, según su relato, descubrió quién estaría detrás de los movimientos”, se lee en el post de X del formato de entretenimiento de Caracol Televisión.

Ante esta noticia, Piter Albeiro soltó un comentario ácido y cargado de su humor, haciendo referencia a las inclinaciones políticas de la famosa. El empresario sacó a relucir el apoyo que le dio a Gustavo Petro siempre.

“Jajajajaja, qué pecado, pero si cree en Petro... cree en cualquiera”, escribió en el comentario, sumando más de mil likes.