Carolina Gaitán hizo un anuncio que emocionó a sus fans: “No me gusta cuando callo”

La reconocida actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán recurrió a sus redes sociales para compartir una noticia que despertó una ola de emoción y alegría entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista dio a conocer emocionada su pronto regreso a la música, un anuncio que rápidamente logró captar la atención de sus admiradores, quienes han estado al tanto de su etapa como mamá y la manera en la que ha ido retomando su extensa y exitosa carrera.

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La buena noticia fue compartida junto con una galería de fotografías en la que se pueden apreciar algunos de sus mejores momentos durante un viaje, así como imágenes de sus rutinas de entrenamiento y de distintos espacios de esparcimiento.

Estas instantáneas también reflejaron parte de sus actividades mientras se recuperaba de una afonía que la mantuvo alejada de los micrófonos durante los últimos días.

“Luego de una semana sin voz en personaje de muda, he resuelto que quiero volver a CANTAR… Ya he callado como mucho… Y no, no me gusta cuando callo, porque no estoy ausente…”, escribió Carolina Gaitán en su publicación, retomando parte de un emblemático poema del escritor chileno Pablo Neruda.

Su regreso a la televisión

En cuanto a sus proyectos televisivos, la actriz también ha emocionada a sus fans con su regreso para una nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, que se estrena por Telemundo el próximo 16 de noviembre.

Con su personaje de Catalina Marín, también conocido como Catalina “la pequeña”, la actriz manifestó en una entrevista con la revista Hola la felicidad que siente al reencontrarse con sus compañeros de elenco y volver a formar parte de una historia que ha evolucionado a lo largo de los años.

“Estoy muy contenta. La verdad que se ha sentido regresar al set y volver a encontrarte con todos los compañeros y contar la historia desde otro ángulo, porque esta vez es, digamos, una historia muy distinta”, dijo Gaitán.

En esta producción también están de regreso Carmen Villalobos como Catalina Santana, Majida Issa como Yésica Beltrán ‘La Diabla’, Catherine Siachoque como Hilda Santana, y Gregorio Pernía como Aurelio “Titi” Jaramillo.

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Aunque son los mismos personajes de temporadas anteriores, Carolina Gaitán fue enfática en afirmar que esta nueva entrega de la famosa serie tiene giros inesperados, ya que cada personaje vive realidades diferentes.

De esta manera, la actriz ha ido retomando sus proyectos musicales y televisivos luego del nacimiento de su hijo Salomón en agosto de 2024, fruto de su relación con el empresario Samir Helo.