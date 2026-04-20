Duro mensaje de Carolina Gaitán tras muerte de compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Quisiéramos que esto no fuera real”

En la tarde del pasado 18 de abril se registró un hecho que generó pánico entre quienes participaban en las grabaciones de la cuarta temporada de ‘Sin senos si hay paraíso’, una producción que desde 2016 ha mantenido gran acogida entre los televidentes y que continúa siendo popular en plataformas de streaming.

Gustavo Bolívar se pronunció tras tragedia en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá: “No hay palabras suficientes”

El incidente ocurrió en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector del Parque Nacional Natural Enrique Olaya Herrera, donde, de manera repentina, un hombre atacó con arma blanca a varias personas que hacían parte del rodaje. El hecho dejó como resultado tres personas fallecidas, incluyendo al agresor, generando conmoción entre el equipo de trabajo y quienes se encontraban en el lugar.

Una de las primeras que reaccionó fue Carolina Gaitán, quien ha sido un famoso rostro de la producción. La actriz no ocultó el dolor que cargaba por esta pérdida, puntualizando en el vacío que quedaba tras la tragedia.

Luego de hablar sobre lo ocurrido, la celebridad publicó un sentido post, donde quiso dedicar un nostálgico mensaje a su compañero de proyecto, a quien conocía de tiempo atrás. La famosa fue clara en que había mucho dolor, pero su intención era recordarlo por detalles bonitos y especiales.

Tras agregar fotos de Nicolás Perdomo, Carolina Gaitán afirmó que era difícil creer que todo esto era real, pues no entendía en qué momento pasó.

“El más guapo, dulce, el de la sonrisa hermosa, Nico bello: No caigo en que esto pasó. Como quisiéramos que el tiempo retrocediera, que esto no fuera real. Mucho dolor de patria, mucho dolor”, escribió en el pie de foto.

“Abrazo tu alma y abrazo a toda tu familia. Dios te tenga abrazado en este momento junto a toda la corte celestial, a ti y a todos los afectados de este horroroso acontecimiento“, agregó.

Por el momento, varios famosos despidieron al joven integrante de producción, señalando que esta clase de actos no pueden seguir ocurriendo en el país.